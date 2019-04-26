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Ольга Ковалькова: Свое мнение должны высказать не только люди, которые пришли на «Чернобыльский шлях»

  • 26.04.2019, 20:31
Ольга Ковалькова
Фото: «Радыё Свабода»

Сопредседатель БХД призвала белорусов активнее защищать свои права.

«Те люди, которые пришли, зная, что акция запрещена - вызывают у меня огромное уважение. Свое мнение должны высказать не только люди, которые пришли. Cегодня белорусов это не волнует, а завтра под моим окном будут строить аккумуляторный завод, а я не смогу протестовать. Поэтому проблема намного шире, чем Чернобыль», - заявила в комментарии журналистам сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию стихойного «Чернобыльского шляха».


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