Что говорят жильцы эвакуированной многоэтажки в Минске 6 26.04.2019, 20:44

2,052

Фото: nn.by

Жильцы дома годами писали в разные инстанции с просьбой решить проблему.

В Минске на улице Широкой, 3, эвакуировали всех жителей многоэтажки, сданной в эксплуатацию в 2014 году. Жители еще полтора года назад писали обращения в различные инстанции с просьбой решить вопрос с начавшей разрушаться несущей колонной во втором подъезде. Ремонтировать начали неделю назад, а сегодня жильцов пришлось срочно выводить на улицу. Сейчас они сидят у подъезда, опасаясь обрушения, пишет nn.by.

Многие вернулись с работы, а домой их не пускают. Говорят, чтобы ждали до 20.00, мол, тогда их пустят.

Жильцов начали эвакуировать в 13.00: требовали покинуть квартиры и выйти на улицу.

Как сообщается, временно жителей эвакуировали в школу №178. Проживающая в аварийном доме Александра говорит, что их вообще не предупредили. И они не понимают, какой смысл эвакуироваться в школу, если не успели взять вещи и еду. Одна из женщин говорит, что двери в квартирах просели так, что их не могли открыть.

Жители говорят, что сами вскрыли термошубу и начали бить тревогу.

Один мужчина объясняет, что коммунальные службы вчера установили маячки, чтобы отслеживать уровень осадки, а утром, мол, схватились за голову.

Местный житель Вадим говорит: «Страшно возвращаться в квартиру. Что они здесь сделают за полдня? Здесь работы на месяц».

Начальники ремонтных работ ходят в касках, а жильцы жалуются, что с ними не хотят общаться. Они возмущаются: «Мы для них никто».

Жильцы звонят родственникам, просятся на ночлег.

Дети вернулись из школы, хотят домой. Родители говорят детям, чтобы те ждали на скамейке.

Жительница дома Ирина говорит: «Из года в год писала в инстанции. И только теперь проснулись, когда двери на верхних этажах перестали открываться. Трещины появились во всех подъездах. И с каждым днем все больше и больше».

Люди спорят с сотрудниками МЧС и у них есть вопросы к отселению людей в школу.

Соседка из соседнего дома говорит: «Так вам и надо. Не надо было у нас деньги воровать». Оказалось, что этот дом сдали быстрее, чем соседский.

У дома дежурит администрация школы. Это возмущает жителей: «А вы здесь зачем? Смотреть, сколько бездомных детей останется?»

О ремонте жители знали, его начали два дня назад, но что-то пошло не так. Люди не паникуют. Говорят, хорошо, что эвакуировали, хотя и внимание привлекли.

Некоторых жильцов пускают в дом, если там остались дети и домашние животные.

Дом возводило КУП «Управление капитального строительства администрации Советского района Минска», и объект был долгостроем.

Специалисты пояснили tut.by, что строители будут укреплять колонну. Для этого рядом установят стальную балку, которая должна принять на себя нагрузку. А уже затем на нее саму установят датчики, чтобы отслеживать стабилизировавшуюся ситуацию.