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На восстановление стабильной работы «Дружбы» потребуется полмесяца

  • 26.04.2019, 20:37

На переговорах представители РФ, Беларуси, Польши и Украины согласовали мероприятия для устранения инцидента.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров в Минске заявил, что стабильная работа нефтепровода «Дружба» будет восстановлена в течение двух недель. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В переговорах принимали участие представители России, Беларуси, Польши и Украины. По их итогам были выработаны решения по реализации технологических мероприятий для устранения последствий инцидента на нефтепроводе «Дружба».

«Это позволит, как ранее предполагалось, до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Беларусью, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода», — сказал Козак.

О снижении качества российской нефти Urals, поступающей по нефтепроводу «Дружба», на прошлой неделе сообщил «Белнефтехим». Из-за этого Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из-за проблемных поставок. Минск оценил потери от этого в $100 млн. Позднее несколько европейских стран приостановили закупки российской нефти по этому нефтепроводу.

В компании «Транснефть» пришли к выводу, что хлорорганика, загрязнившая нефть, попала в «Дружбу» через частный «СамараТрансНефть-терминал». Официальный представитель компании Игорь Демин заявил, что, по предварительным данным, загрязнение было умышленным.

В «СамараТрансНефть-терминале» заявили, что узел слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара-Унеча, на котором произошел вброс загрязненной нефти, был продан в 2017 году.

Козак пообещал, что виновные в ухудшении качества нефти компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности.


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