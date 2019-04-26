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США ввели санкции против зятя Уго Чавеса

  • 26.04.2019, 21:02

Под ограничительные меры попал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте американского ведомства, передает РБК.

«США не будут стоять в стороне и смотреть, как нелегитимный режим Мадуро отнимает богатство и право на демократию у своего народа, — приводятся в сообщении слова главы ведомства Стивена Мнучина. — Ведомство будет продолжать преследовать коррумпированных чиновников Мадуро, в том числе тех, кому поручено ведение дипломатии и правосудие от имени этого незаконного режима».

Арреаса занимает пост главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы с августа 2017 года, до этого в разное время он был замминистра по научно-техническому развитию Боливарианской Республики, министром высшего образования, науки и технологий Венесуэлы, вице-президентом страны, а также министром науки, технологий и инноваций. Также он был вхож в семью бывшего правителя Венесуэлы Уго Чавеса и в 2007 году женился на его дочери Росе Вирхинии Чавес.

Помимо Арреасы в санкционный список внесли и судью Венесуэлы Кароль Падилью.

Минфин США заблокировал все имущество и собственность Арреаса и Падильи в США, а также все юрлица, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат им. Также санкции предполагают запрет на любые сделки с ними компаниям из США.

«Санкции США не должны быть постоянными, они призваны обеспечить позитивное изменение поведения», — заключается в сообщении американского ведомства.


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