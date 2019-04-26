И все это не помогло! Роман Попков

26.04.2019, 21:17

Омар Башир

Фото: Reuters

Результат у Омара аль-Башира вышел примерно такой же, как и у Януковича.

В нашем распоряжении оказались документы, из которых можно понять, как в 2018-2019 годах люди Пригожина пытались спасти режим Омара аль-Башира в Судане. Усиление "антиэкстремистского законодательства", досудебные блокировки сайтов, введение понятие "иностранного агента", распространение фейков про оппозицию – весь этот традиционный путинский репертуар есть в пригожинских методичках для Судана.

Что хочу от себя добавить. Надо же понимать, что в Украине, в Киеве в определенный момент (конец 2013 – начало 2014 года) сидели примерно такие же черти с такими же методичками. Еще не пригожинские черти, но с таким же инструментарием. Советники и советчики. Советовали Януковичу как победить Майдан. Но когда в Украине начали всю эту жесть реализовывать, получили от народа Украины люлей.

Потом началась эпоха Пригожина в "русском экспансионизме". Результат у Омара аль-Башира примерно такой же вышел, как и у Януковича.

Почитайте текст, там многое становится понятно не про Судан даже, а про Россию, про то как у нас строится внутренняя политика.

И еще по поводу "суданского архива" пригожинцев, в котором заметен след одного из нашистских комиссаров. Все-таки в середине нулевых на Селигере взрастили целую страту профессиональных политических мошенников, они продолжают жить и бороться за места в пищевой цепочке системы.

Роман Попков, «Телеграм»