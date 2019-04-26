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Белорусы Нью-Йорка вышли на митинг перед штаб-квартирой ООН

  • 26.04.2019, 21:23

Митинг был посвящен 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

26 апреля 2019 года, перед зданием штаб-квартиры Объединенных Наций на Манхеттене в Нью-Йорке прошел митинг, посвященный 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Вадим Васильев.

Митинг проводился в знак солидарности и поддержки белорусов, пострадавших от Чернобыльской аварии и до сих пор вынужденных сталкиваться с ее последствиями.

«Это также был протест против того равнодушия, которое проявляют власти в Беларуси, замалчивая настоящую ситуацию в загрязненных районах», - отметил активист.


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