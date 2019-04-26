В Беларуси почти по всей стране запретили посещение лесов 2 26.04.2019, 22:24

Решения были приняты 25-26 апреля из-за высокого риска пожаров.

В Беларуси почти по всей стране запретили или ограничили посещение лесов. Интерактивная карта появилась на сайте Министерства лесного хозяйства.

Решения были приняты 25-26 апреля из-за высокого риска пожаров. Запреты и ограничения не введены только в десятке районов Витебской, Могилёвской и Минской областей: Толочинском, Дубровенском, Докшицком, Поставском, Браславском, Миорском, Шумилинском, Городокском, Кричевском и Мядельском.