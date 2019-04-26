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Украина готовит пакет жестких санкций из-за российской паспортизации Донбасса

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  • 26.04.2019, 22:45

Об этом заявил министр иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит новый пакет санкций против России из-за решения об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса, передает nv.ua.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России: секторальных и экономических", - заявил он в эфире телеканала Интер.

По словам Климкина, Украина будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после агрессии в Керченском проливе, а более жестких - секторальных или экономических ограничений.

"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - сказал глава МИД, добавив, что это могут быть "люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима".

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины - псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" - получить гражданство РФ в упрощенном порядке.


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