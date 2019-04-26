Гончар: Решение Беларуси повысить для Украины ставки экспортной пошлины выглядит нелогичным 1 26.04.2019, 23:02

Скриншот: reartek.com

Лукашенко пошел на сговор с властями РФ.

Власти Беларуси не могли прямо присоединиться к нефтяным санкциям РФ против Украины, поэтому решили поднять пошлину на экспорт нефтепродуктов для украинской стороны. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

"Все началось с поставки Россией некачественной нефти в Беларусь. При попытке ее переработать у белорусов из строя вышла одна из установок. Вокруг этого развернулся грандиозный скандал. В Беларуси заговорили о необходимости компенсации – вполне логичный подход. Вместе с тем белорусская сторона была вынуждена приостановить экспорт в Украину, Польшу и страны Балтии. Для "Транснефти" ситуация очень неприятная – это беспрецедентный случай, когда в систему попала нефть с примесями, которых там быть не должно. Вырабатываемая в процессе переработки соляная кислота разъедает все, на что попадает. У Беларуси с РФ и до этого был конфликт из-за того, что Минск хотел поднять тариф на транзит российской нефти. "Транснефть", разумеется, против этого. И вот теперь ситуация усугубилась – претензии пошли с белорусской стороны", – сказал Гончар.

По его словам, правитель Беларуси Александр Лукашенко был вынужден пойти на сговор с властями РФ в вопросе поставок нефтепродуктов в Украину.

"Решение повысить для нас ставки экспортной пошлины выглядит нелогичным. Беларусь говорила о временном прекращении поставок. А теперь вдруг они хотят их возобновить на новых условиях. Очевидно, это решение Минск принял под давлением Москвы. А дальше белорусы будут делать заявления, мол, нам надо же за что-то восстанавливать установки – когда решится вопрос с компенсацией от РФ, неизвестно. Вот, нам нужны деньги, поэтому мы повышаем пошлины – бизнес и не более. Но, скорее всего, ситуация тут несколько иная. Думаю, россияне пообещали Беларуси компенсацию, но за это потребовали помочь им создать проблемы Украине. То есть вы либо негласно присоединяетесь к нашему будущему эмбарго, либо мы поднимем для вас стоимость нефти. Понятно, что Беларусь не могла прямо присоединиться к нефтяным санкциям РФ против Украины. Поэтому подняли пошлину. В общем, это похоже на политический сговор. Простор для маневра у Лукашенко небольшой", – подчеркнул собеседник.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на полное прекращение поставок дизеля в Украину, так как их "крышует" глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Лукашенко своя рубашка ближе к телу, поэтому он не может не действовать в интересах Кремля. Больше опереться ему не на кого. Уже давно говорилось – чрезмерное увлечение импортом нефтепродуктов из РФ и Беларуси приведет к тому, что Москва этим воспользуется. Конечно, возместить эти поставки можно. Есть Польша, Румыния, но в этом случае из-за логистики стоимость для нас будет более высокая. Конечно, Путин не перекроет полностью поставки дизеля, которые у нас крышует Медведчук. Поэтому тут прежде всего речь идет о создании Москвой политико-психологического давления на Украину. Киеву стоило бы задействовать механизм раннего предупреждения, согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, что в прерывании поставок виновна третья сторона", – резюмировал Гончар.

18 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на решение Кабинета Министров Украины расширить санкции в отношении РФ.

19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим белорусские нефтеперерабатывающие заводы почти на 50% сократили объемы переработки из-за угрозы повреждения оборудования.

22 апреля белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. Нефтеперерабатывающие заводы Европейского союза получили некачественную российскую нефть.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива из-за некачественной российской нефти. Белорусская сторона ждет возобновления поставок "чистой" нефти из России не ранее чем через 8–10 дней.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".