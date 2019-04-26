закрыть
26 апреля 2019, пятница, 23:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Гончар: Решение Беларуси повысить для Украины ставки экспортной пошлины выглядит нелогичным

1
  • 26.04.2019, 23:02
Скриншот: reartek.com

Лукашенко пошел на сговор с властями РФ.

Власти Беларуси не могли прямо присоединиться к нефтяным санкциям РФ против Украины, поэтому решили поднять пошлину на экспорт нефтепродуктов для украинской стороны. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

"Все началось с поставки Россией некачественной нефти в Беларусь. При попытке ее переработать у белорусов из строя вышла одна из установок. Вокруг этого развернулся грандиозный скандал. В Беларуси заговорили о необходимости компенсации – вполне логичный подход. Вместе с тем белорусская сторона была вынуждена приостановить экспорт в Украину, Польшу и страны Балтии. Для "Транснефти" ситуация очень неприятная – это беспрецедентный случай, когда в систему попала нефть с примесями, которых там быть не должно. Вырабатываемая в процессе переработки соляная кислота разъедает все, на что попадает. У Беларуси с РФ и до этого был конфликт из-за того, что Минск хотел поднять тариф на транзит российской нефти. "Транснефть", разумеется, против этого. И вот теперь ситуация усугубилась – претензии пошли с белорусской стороны", – сказал Гончар.

По его словам, правитель Беларуси Александр Лукашенко был вынужден пойти на сговор с властями РФ в вопросе поставок нефтепродуктов в Украину.

"Решение повысить для нас ставки экспортной пошлины выглядит нелогичным. Беларусь говорила о временном прекращении поставок. А теперь вдруг они хотят их возобновить на новых условиях. Очевидно, это решение Минск принял под давлением Москвы. А дальше белорусы будут делать заявления, мол, нам надо же за что-то восстанавливать установки – когда решится вопрос с компенсацией от РФ, неизвестно. Вот, нам нужны деньги, поэтому мы повышаем пошлины – бизнес и не более. Но, скорее всего, ситуация тут несколько иная. Думаю, россияне пообещали Беларуси компенсацию, но за это потребовали помочь им создать проблемы Украине. То есть вы либо негласно присоединяетесь к нашему будущему эмбарго, либо мы поднимем для вас стоимость нефти. Понятно, что Беларусь не могла прямо присоединиться к нефтяным санкциям РФ против Украины. Поэтому подняли пошлину. В общем, это похоже на политический сговор. Простор для маневра у Лукашенко небольшой", – подчеркнул собеседник.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на полное прекращение поставок дизеля в Украину, так как их "крышует" глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Лукашенко своя рубашка ближе к телу, поэтому он не может не действовать в интересах Кремля. Больше опереться ему не на кого. Уже давно говорилось – чрезмерное увлечение импортом нефтепродуктов из РФ и Беларуси приведет к тому, что Москва этим воспользуется. Конечно, возместить эти поставки можно. Есть Польша, Румыния, но в этом случае из-за логистики стоимость для нас будет более высокая. Конечно, Путин не перекроет полностью поставки дизеля, которые у нас крышует Медведчук. Поэтому тут прежде всего речь идет о создании Москвой политико-психологического давления на Украину. Киеву стоило бы задействовать механизм раннего предупреждения, согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, что в прерывании поставок виновна третья сторона", – резюмировал Гончар.

18 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на решение Кабинета Министров Украины расширить санкции в отношении РФ.

19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим белорусские нефтеперерабатывающие заводы почти на 50% сократили объемы переработки из-за угрозы повреждения оборудования.

22 апреля белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. Нефтеперерабатывающие заводы Европейского союза получили некачественную российскую нефть.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива из-за некачественной российской нефти. Белорусская сторона ждет возобновления поставок "чистой" нефти из России не ранее чем через 8–10 дней.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников