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Минфин США: Мы будем преследовать коррумпированных чиновников Мадуро

  • 27.04.2019, 8:12

Америка ввела санкции против главы МИД Венесуэлы.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства в пятницу, 26 апреля.

"США не будут стоять в стороне и смотреть, как нелегитимный режим Мадуро отнимает богатство и право на демократию у своего народа", - говорится в документе. - Ведомство будет продолжать преследовать коррумпированных чиновников Мадуро, в том числе тех, кому поручено ведение дипломатии и правосудие от имени этого незаконного режима".

Зять бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса Арреаса занимает пост главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы с августа 2017 года. Госдепартамент США в пятницу обвинил его в том, что он является важным инструментом в действиях главы Венесуэлы Николаса Мадуро по подавлению демократических устремлений населения страны.

Помимо Арреасы в санкционный список внесли и судью Венесуэлы Кароль Падилью. Применение санкций к ней должно напомнить о том, что попытки преследования лидера оппозиции, временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и его сторонников, будут иметь негативные последствия.

Минфин США заблокировал все имущество и собственность Арреаса и Падильи в США. Санкции предполагают также запрет на любые сделки с ними гражданам и компаниям из США.

"Санкции США не должны быть постоянными, они призваны обеспечить позитивное изменение поведения", - заключается в сообщении американского ведомства.


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