закрыть
27 апреля 2019, суббота, 8:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Расписание пасхальных богослужений в храмах Минска и района

  • 27.04.2019, 8:25
Фото: sabor.by

27 и 28 апреля в 60 храмах столицы и района пройдут богослужения в Великую Субботу и праздник Христова Воскресения.

Расписание появилось  на сайте Минской епархии БПЦ.

Всего в списке — почти 60 адресов в Минске и пригороде.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 8.30 — Исповедь; 18.00 — 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.10 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 06.30 — Исповедь; 07.00 — 09.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 21.00, 8 апреля — 08.30 — 17.00.

Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)

27 апреля: 01.00 — Утреня полиелейная, чин Погребения. Часы, вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — 11.00 — Часы, литургия святителя Василия Великого; 18.00 — 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 22.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 07.00 — 09.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 10.00 — 12.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 — 22.00, 28 апреля — 9.00 — 13.00.

Храм иконы Божией Матери «Минская» (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 7.30 — Исповедь; 20.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.15 — 1.15 — Пасхальная утреня; 01.30 — Исповедь; 01.15 — 03.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 − 20.00, 28 апреля — 04.00 — 12.00.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 07.30 — Исповедь; 22.30 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 0. 00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.40 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 08.00 − 16.00; 20.00 − 22.00, 28 апреля — 08.00 — 12.00.

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.40 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 08.50 — 10.30 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (на беларускай мове); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 − 20.00, 28 апреля — после ночной литургии, 09.00 − 15.00.

Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 18.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 22.00, 28 апреля — 08.00 — 13.00.

Приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32

27 апреля: 07.00 — 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 7.00 — Исповедь; 21.00 — Исповедь; 23.30 — Полунощница. Пасхальная утреня. Крестный ход.

28 апреля: 00.00 — 02.30 — Литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 8.00 — Исповедь; 08.30 — 10.30 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 18.00 — 20.00 — Великая пасхальная вечерня. Утреня. 1-й час.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 20.00, 28 апреля — 07.00 — 20.00

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, Саперов, 5)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.15 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 14.00 — 15.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.30 — 19.00, а также сразу после ночного богослужения 28 апреля.

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

27 апреля: 06.30 — 10.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 23.20 — 00.00 — Пасхальная полунощница; 23.30 — Исповедь.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 06.30 — Исповедь; 07.00 — 09.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди: 27 апреля — с 10.00 до 03.00 (28 апреля), 28 апреля — с 06.00 до 22.00.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 22.45 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница;

27 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 06.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля 9.00 — 23.59, 28 апреля 08.00 — 15.00.

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)

27 апреля: 07.45 — Исповедь; 08.00 — 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 21.00 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 09.00 — Исповедь; 15.00 — Крестный ход. Молебен; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля 11.00 — 21.00, 28 апреля — 08.00 − 14.00.

Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)

27 апреля: 08.00 — 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 21.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 8.00 — Исповедь; 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 — 21.00, 8 апреля — 10.00 — 15.00.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

27 апреля: 08.15 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 18.00 — 20.00 — чтение Деяний святых апостолов; 22.00 — Исповедь; 23.20 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.30 — Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы); 09.00 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 23.00, 28 апреля — 06.00 — 16.00.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а)

27 апреля: 09.00 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 22.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 10.00 — 11.00 — Обедница.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 19.00, 28 апреля — 12.00 — 14.00.

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

27 апреля: 08.30 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 22.00 — Исповедь; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 10.00 — 11.00 — Обедница; 18.00 — 19.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 28 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и 10.30 — 11.30.

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)

27 апреля: 07.50 — Исповедь; 08.00 — 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 20.30 — 22.30 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 22.00, 28 апреля — 03.30 − 16.00.

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)

27 апреля: 08.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 22.00 — 23.45 — Исповедь; 21.00 — 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.15 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 22.00, 28 апреля — 03.50 — 05.00, 09.00 — 15.00.

Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

27 апреля: 05.30 — 07.30 — Утреня Великой Субботы; 07.30 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 07.30 — Исповедь; 21.30 — Исповедь; 22.00 — 21.30 — чтение Деяний святых апостолов; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 04.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.40 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня;

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 22.00, 28 апреля — 04.00 — 12.00.

Храм в честь Собора Белорусских Святых (пер. Шугаева, 19/3)

27 апреля: 08.30 — Исповедь; 09.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 23.00 — Исповедь;

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 17.00, 28 апреля — после ночной литургии и после утренней литургии 12.00 — 14.00.

Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)

27 апреля: 08.00 — Исповедь; 09.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — Обедница.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 23.00, 28 апреля — после ночной литургии (около 03.00) и обедницы (около 12.00).

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)

27 апреля: 08.30 — Исповедь; 08.30 — 11.30 — Утреннее богослужение; 21.00 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.00 — Исповедь; 08.00 — 10.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 14.00 — 23.00, 28 апреля — после ночной (около 03.00) и утренней литургии (около 10.00).

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 «спецназ», военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)

27 апреля: 08.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 08.00 — Исповедь; 22.00 — 23.30 — чтение Деяний святых апостолов; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 12.00 — Праздничный молебен для военнослужащих гарнизона Уручье; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня;

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 22.00, 28 апреля — после ночной литургии (около 03.00).

Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121)

27 апреля: 23.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, ул. Всехсвятская, 2)

27 апреля: 07.50 — Исповедь; 08.00 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.

28 апреля: 08.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 23.00, 28 апреля — 7.00 — 08.30, 11.00 — 16.00.

Храм святого праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

27 апреля: 07.50 — Исповедь; 08.00 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 23.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 23.00, 28 апреля — 07.00 — 08.30, 11.00 — 16.00.

Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 4, к. 8)

27 апреля: 08.30 — Исповедь; 09.00 — 13.00 — Утреннее богослужение; 22.30 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 15.00 — 23.30, 28 апреля — 10.00 — 12.00.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 18.00 — 22.00 — Исповедь; 18.00 — 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 14.00 — 23.00, 28 апреля — 08.00 — 16.00.

Храм в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина, (приход иконы Божией Матери «Всецарица», ул. Железнодорожная)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.

28 апреля: 08.30 — Часы Пасхи. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди до 12.00.

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 18.00 — 19.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.30 — 21.00, 28 апреля — 09.30 — 13.00.

Храм Оптинских Старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

27 апреля: 08.40 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 23.45 — 00.20 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.20 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 01.30 — Исповедь; 08.30 — Исповедь; 08.50 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 23.00, 28 апреля — 08.30 — 13.00.

Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 23.05 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 01.10 — Исповедь;

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 09.00 — 22.00, 28 апреля — 09.00 — 13.00.

Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)

27 апреля: 09.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 09.00 — Исповедь; 23.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 01.30 — Исповедь; 08.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 23.00, 28 апреля — 08.00 − 13.00.

Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)

27 апреля: 06.30 — 11.30 — Утреннее богослужение; 08.30 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 09.00 — Исповедь; 15.30 — 16.30 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 − 22.00, 28 апреля — 07.00 − 16.00.

Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 09.30 — Исповедь; 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 22.30 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Пасхальные часы. Изобразительны; 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 22.00, 28 апреля — 07.00 − 13.00.

Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4)

27 апреля: 08.00 — Исповедь; 08.00 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 20.00 — 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 11.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 − 20.00, 28 апреля — 07.00 — 12.00.

Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)

27 апреля: 09.00 — 12.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 09.00 — Исповедь; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 18.00 — 19.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — после утреннего богослужения (около 11.30), 28 апреля — по окончании ночной литургии (около 03.00).

Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)

27 апреля: 05.30 — 12.00 — Утреннее богослужение; 18.00 — 22.30 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 07.40 — 09.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 18.00 — 19.30 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 18.00, 19.00, 20.00, 28 апреля — 08.00, 09.00.

Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 08.30 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 01.30 — Исповедь; 08.30 — Исповедь; 09.00 — 10.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.30 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 13.00 до 22.30, 28 апреля — по окончании ночной литургии (около 03.30), по окончании утренней литургии 10.30 — 12.00.

Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)

27 апреля: 08.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 08.30 — Исповедь; 22.30 — Исповедь; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 11. 40 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 23.00, 28 апреля — 07.00 — 13.00.

Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

27 апреля: 00.00 — Исповедь; 01.00 — 06.00 — Утреннее богослужение; 22.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 06.30 — Исповедь; 06.45 — 09.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 09.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 09.00 − 22.00, 28 апреля — 07.00 − 13.00.

Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая)

27 апреля: 08.00 — Исповедь; 08.30 — 11.00 — Утреннее богослужение; 23.15 — 0.00 — Пасхальная полунощница;

28 апреля: 00.00 — 01.00 — Пасхальная утреня; 01.00 — 03.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 11.00 — Утреннее богослужение.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 23.00, 28 апреля — 09.00 − 12.00.

Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

27 апреля: 08.30 — 11.00 — Утреннее богослужение; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста;

Освящение пасхальной снеди 27 апреля 11.00 — 23.00, 28 апреля — 08.00 − 14.00.

Приход храма Рождества Христова (Минский р-н, д. Большое Стиклево)

27 апреля: 17.00 — чтение Деяний святых апостолов; 20.30 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 07.30 — Исповедь; 07.30 — Пасхальные часы; 08.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 23.30, 28 апреля — 03.00 − 11.00.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Лесной, п. Боровляны, 20)

27 апреля: 08.00 — 10.30 — Божественная литургия святителя Василия Великого (в Благовещенском храме);

08.30 — Исповедь; 09.00 — 11.30 — Божественная литургия святителя Василия Великого в больничном храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя Печали» (по окончании — освящение пасхальной снеди); 23.00 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 01.30 — Исповедь; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00, 14.00, 18.00, 23.00, 28 апреля — 03.00, 07.00 − 15.30.

Храм апостолов Петра и Павла (Минский район, п/о Сеница, ул. Прилукская, 2)

27 апреля: 07.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 19.00, 28 апреля — 03.00 − 08.00.

Кафедральный собор в честь Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6)

27 апреля: 08.00 — Исповедь; 09.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 19.00, 28 апреля — 03.00 − 07.00.

Приход иконы Божией Матери «Млекопитательница» (Минский р-н, д. Раубичи, ул. Шоссейная, 10)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 22.30 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 09.00 — 09.30 — Молебен.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 — 12.00, 22.00 — 23.30, 28 апреля — 09.00 — 11.00.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Прилуки, ул. Больничная, 8)

27 апреля: 08.25 — 10.25 — Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 21.30 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 21.30 — Исповедь; 23.20 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 12.30, 28 апреля — 03.30 − 06.30.

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2)

27 апреля: 01.00 — 03.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 22.00, 28 апреля — 03.30 − 04.00.

Приход храма Святого Духа (Минский район, аг. Гатово, ул. Металлургическая, 16Б)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 21.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 11.00 — 12.00 — Обедница.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 12.00, 28 апреля — 11.00 − 14.00.

Приход храма архангела Михаила (Минский район, а/г Новый Двор, ул. Центральная, 5)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 21.00 — 23.00 — Чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — Исповедь; 23.30 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 01.45 — Пасхальная утреня; 01.45 — 03.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — после утреннего богослужения и 20.40 — 22.20; 28 апреля — после богослужения.

Храм сошествия Святого Духа (Минский район, п. Самохваловичи, ул. Калинина, 7А)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 13.00, 28 апреля — 04.00 − 07.00.

Храм Собора святых земли Белорусской (Минский район, г. Заславль, ул. Рогнеды, 26)

27 апреля: 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница;

28 апреля: 00.00 — 01.30 — Пасхальная утреня; 01.30 — Исповедь; 02.30 — 04.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 18.00, 28 апреля — 03.00 — 05.00.

Приход Успения Пресвятой Богородицы (Минский район, д. Крупица, ул. Слуцкая, 2)

27 апреля: 19.00 — Исповедь; 19.00 — 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница;

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста;

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 17.00 — 19.00, 8 апреля — по окончании ночного богослужения.

Приход Рождества Пресвятой Богородицы (Минский район, д. Старое Село, ул. Центральная, 52А)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.20 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 11.00 — Пасхальные часы. Обедница.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 18.00 — 22.00, 28 апреля — 03.00 — 03.30, 11.00 — 11.30.

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Пантелеимоновская, 1)

27 апреля: 01.00 — 07.00 — Утреня Великой Субботы. Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 14.00 — 18.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 04.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная);

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 14.00 — 18.00, 28 апреля — 05.00 — 10.00.

Приход храма святителя Лаврентия Туровского (Минский р-н, а/г Щомыслица, ул. Кирюнникова, 30Б)

27 апреля: 22.00 — Исповедь; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 04.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 14.00 — 16.00, 28 апреля — после ночного богослужения.

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Партизанская, д. 3)

27 апреля: 20.00 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 04.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 18.00 — 20.00, 28 апреля — после ночного богослужения.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников