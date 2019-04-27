Расписание пасхальных богослужений в храмах Минска и района 27.04.2019, 8:25

Фото: sabor.by

27 и 28 апреля в 60 храмах столицы и района пройдут богослужения в Великую Субботу и праздник Христова Воскресения.

Расписание появилось на сайте Минской епархии БПЦ.

Всего в списке — почти 60 адресов в Минске и пригороде.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 8.30 — Исповедь; 18.00 — 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.10 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 06.30 — Исповедь; 07.00 — 09.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 21.00, 8 апреля — 08.30 — 17.00.

Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)

27 апреля: 01.00 — Утреня полиелейная, чин Погребения. Часы, вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — 11.00 — Часы, литургия святителя Василия Великого; 18.00 — 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 22.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 07.00 — 09.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 10.00 — 12.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 — 22.00, 28 апреля — 9.00 — 13.00.

Храм иконы Божией Матери «Минская» (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 7.30 — Исповедь; 20.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.15 — 1.15 — Пасхальная утреня; 01.30 — Исповедь; 01.15 — 03.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 − 20.00, 28 апреля — 04.00 — 12.00.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 07.30 — Исповедь; 22.30 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 0. 00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.40 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 08.00 − 16.00; 20.00 − 22.00, 28 апреля — 08.00 — 12.00.

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.40 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 08.50 — 10.30 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (на беларускай мове); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 − 20.00, 28 апреля — после ночной литургии, 09.00 − 15.00.

Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 18.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 22.00, 28 апреля — 08.00 — 13.00.

Приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32

27 апреля: 07.00 — 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 7.00 — Исповедь; 21.00 — Исповедь; 23.30 — Полунощница. Пасхальная утреня. Крестный ход.

28 апреля: 00.00 — 02.30 — Литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 8.00 — Исповедь; 08.30 — 10.30 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 18.00 — 20.00 — Великая пасхальная вечерня. Утреня. 1-й час.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 20.00, 28 апреля — 07.00 — 20.00

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, Саперов, 5)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.15 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 14.00 — 15.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.30 — 19.00, а также сразу после ночного богослужения 28 апреля.

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

27 апреля: 06.30 — 10.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 23.20 — 00.00 — Пасхальная полунощница; 23.30 — Исповедь.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 06.30 — Исповедь; 07.00 — 09.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди: 27 апреля — с 10.00 до 03.00 (28 апреля), 28 апреля — с 06.00 до 22.00.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 22.45 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница;

27 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 06.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля 9.00 — 23.59, 28 апреля 08.00 — 15.00.

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)

27 апреля: 07.45 — Исповедь; 08.00 — 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 21.00 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 09.00 — Исповедь; 15.00 — Крестный ход. Молебен; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля 11.00 — 21.00, 28 апреля — 08.00 − 14.00.

Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)

27 апреля: 08.00 — 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 21.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 8.00 — Исповедь; 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 — 21.00, 8 апреля — 10.00 — 15.00.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

27 апреля: 08.15 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 18.00 — 20.00 — чтение Деяний святых апостолов; 22.00 — Исповедь; 23.20 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.30 — Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы); 09.00 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 23.00, 28 апреля — 06.00 — 16.00.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а)

27 апреля: 09.00 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 22.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 10.00 — 11.00 — Обедница.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 19.00, 28 апреля — 12.00 — 14.00.

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

27 апреля: 08.30 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 22.00 — Исповедь; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 10.00 — 11.00 — Обедница; 18.00 — 19.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 28 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и 10.30 — 11.30.

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)

27 апреля: 07.50 — Исповедь; 08.00 — 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 20.30 — 22.30 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 22.00, 28 апреля — 03.30 − 16.00.

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)

27 апреля: 08.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 22.00 — 23.45 — Исповедь; 21.00 — 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.15 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 22.00, 28 апреля — 03.50 — 05.00, 09.00 — 15.00.

Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

27 апреля: 05.30 — 07.30 — Утреня Великой Субботы; 07.30 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 07.30 — Исповедь; 21.30 — Исповедь; 22.00 — 21.30 — чтение Деяний святых апостолов; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 04.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.40 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня;

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 22.00, 28 апреля — 04.00 — 12.00.

Храм в честь Собора Белорусских Святых (пер. Шугаева, 19/3)

27 апреля: 08.30 — Исповедь; 09.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 23.00 — Исповедь;

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 17.00, 28 апреля — после ночной литургии и после утренней литургии 12.00 — 14.00.

Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)

27 апреля: 08.00 — Исповедь; 09.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — Обедница.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 23.00, 28 апреля — после ночной литургии (около 03.00) и обедницы (около 12.00).

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)

27 апреля: 08.30 — Исповедь; 08.30 — 11.30 — Утреннее богослужение; 21.00 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.00 — Исповедь; 08.00 — 10.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 14.00 — 23.00, 28 апреля — после ночной (около 03.00) и утренней литургии (около 10.00).

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 «спецназ», военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)

27 апреля: 08.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 08.00 — Исповедь; 22.00 — 23.30 — чтение Деяний святых апостолов; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 12.00 — Праздничный молебен для военнослужащих гарнизона Уручье; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня;

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 22.00, 28 апреля — после ночной литургии (около 03.00).

Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121)

27 апреля: 23.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, ул. Всехсвятская, 2)

27 апреля: 07.50 — Исповедь; 08.00 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.

28 апреля: 08.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 23.00, 28 апреля — 7.00 — 08.30, 11.00 — 16.00.

Храм святого праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

27 апреля: 07.50 — Исповедь; 08.00 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 23.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 08.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 23.00, 28 апреля — 07.00 — 08.30, 11.00 — 16.00.

Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 4, к. 8)

27 апреля: 08.30 — Исповедь; 09.00 — 13.00 — Утреннее богослужение; 22.30 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 15.00 — 23.30, 28 апреля — 10.00 — 12.00.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 18.00 — 22.00 — Исповедь; 18.00 — 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 14.00 — 23.00, 28 апреля — 08.00 — 16.00.

Храм в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина, (приход иконы Божией Матери «Всецарица», ул. Железнодорожная)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.

28 апреля: 08.30 — Часы Пасхи. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди до 12.00.

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 18.00 — 19.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.30 — 21.00, 28 апреля — 09.30 — 13.00.

Храм Оптинских Старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

27 апреля: 08.40 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 23.45 — 00.20 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.20 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 01.30 — Исповедь; 08.30 — Исповедь; 08.50 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 23.00, 28 апреля — 08.30 — 13.00.

Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 23.05 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 01.10 — Исповедь;

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 09.00 — 22.00, 28 апреля — 09.00 — 13.00.

Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)

27 апреля: 09.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 09.00 — Исповедь; 23.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 01.30 — Исповедь; 08.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 23.00, 28 апреля — 08.00 − 13.00.

Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)

27 апреля: 06.30 — 11.30 — Утреннее богослужение; 08.30 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 09.00 — Исповедь; 15.30 — 16.30 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 − 22.00, 28 апреля — 07.00 − 16.00.

Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 09.30 — Исповедь; 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 22.30 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Пасхальные часы. Изобразительны; 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 22.00, 28 апреля — 07.00 − 13.00.

Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4)

27 апреля: 08.00 — Исповедь; 08.00 — 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 20.00 — 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 11.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 − 20.00, 28 апреля — 07.00 — 12.00.

Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)

27 апреля: 09.00 — 12.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого; 09.00 — Исповедь; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 18.00 — 19.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — после утреннего богослужения (около 11.30), 28 апреля — по окончании ночной литургии (около 03.00).

Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)

27 апреля: 05.30 — 12.00 — Утреннее богослужение; 18.00 — 22.30 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 07.40 — 09.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 18.00 — 19.30 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 18.00, 19.00, 20.00, 28 апреля — 08.00, 09.00.

Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 08.30 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 01.30 — Исповедь; 08.30 — Исповедь; 09.00 — 10.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.30 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 13.00 до 22.30, 28 апреля — по окончании ночной литургии (около 03.30), по окончании утренней литургии 10.30 — 12.00.

Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)

27 апреля: 08.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 08.30 — Исповедь; 22.30 — Исповедь; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 11. 40 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 23.00, 28 апреля — 07.00 — 13.00.

Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

27 апреля: 00.00 — Исповедь; 01.00 — 06.00 — Утреннее богослужение; 22.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 06.30 — Исповедь; 06.45 — 09.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 09.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 09.00 − 22.00, 28 апреля — 07.00 − 13.00.

Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая)

27 апреля: 08.00 — Исповедь; 08.30 — 11.00 — Утреннее богослужение; 23.15 — 0.00 — Пасхальная полунощница;

28 апреля: 00.00 — 01.00 — Пасхальная утреня; 01.00 — 03.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 11.00 — Утреннее богослужение.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 23.00, 28 апреля — 09.00 − 12.00.

Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

27 апреля: 08.30 — 11.00 — Утреннее богослужение; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста;

Освящение пасхальной снеди 27 апреля 11.00 — 23.00, 28 апреля — 08.00 − 14.00.

Приход храма Рождества Христова (Минский р-н, д. Большое Стиклево)

27 апреля: 17.00 — чтение Деяний святых апостолов; 20.30 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 07.30 — Исповедь; 07.30 — Пасхальные часы; 08.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 23.30, 28 апреля — 03.00 − 11.00.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Лесной, п. Боровляны, 20)

27 апреля: 08.00 — 10.30 — Божественная литургия святителя Василия Великого (в Благовещенском храме);

08.30 — Исповедь; 09.00 — 11.30 — Божественная литургия святителя Василия Великого в больничном храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя Печали» (по окончании — освящение пасхальной снеди); 23.00 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 01.30 — Исповедь; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00, 14.00, 18.00, 23.00, 28 апреля — 03.00, 07.00 − 15.30.

Храм апостолов Петра и Павла (Минский район, п/о Сеница, ул. Прилукская, 2)

27 апреля: 07.30 — Исповедь; 09.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 19.00, 28 апреля — 03.00 − 08.00.

Кафедральный собор в честь Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6)

27 апреля: 08.00 — Исповедь; 09.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 19.00, 28 апреля — 03.00 − 07.00.

Приход иконы Божией Матери «Млекопитательница» (Минский р-н, д. Раубичи, ул. Шоссейная, 10)

27 апреля: 08.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.30 — Исповедь; 22.30 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 09.00 — 09.30 — Молебен.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 — 12.00, 22.00 — 23.30, 28 апреля — 09.00 — 11.00.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Прилуки, ул. Больничная, 8)

27 апреля: 08.25 — 10.25 — Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 21.30 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 21.30 — Исповедь; 23.20 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 — 12.30, 28 апреля — 03.30 − 06.30.

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2)

27 апреля: 01.00 — 03.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 22.00, 28 апреля — 03.30 − 04.00.

Приход храма Святого Духа (Минский район, аг. Гатово, ул. Металлургическая, 16Б)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 21.00 — Исповедь; 23.30 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 11.00 — 12.00 — Обедница.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 12.00, 28 апреля — 11.00 − 14.00.

Приход храма архангела Михаила (Минский район, а/г Новый Двор, ул. Центральная, 5)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 21.00 — 23.00 — Чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — Исповедь; 23.30 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 01.45 — Пасхальная утреня; 01.45 — 03.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — после утреннего богослужения и 20.40 — 22.20; 28 апреля — после богослужения.

Храм сошествия Святого Духа (Минский район, п. Самохваловичи, ул. Калинина, 7А)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 08.00 — Исповедь; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 − 13.00, 28 апреля — 04.00 − 07.00.

Храм Собора святых земли Белорусской (Минский район, г. Заславль, ул. Рогнеды, 26)

27 апреля: 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница;

28 апреля: 00.00 — 01.30 — Пасхальная утреня; 01.30 — Исповедь; 02.30 — 04.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 — 18.00, 28 апреля — 03.00 — 05.00.

Приход Успения Пресвятой Богородицы (Минский район, д. Крупица, ул. Слуцкая, 2)

27 апреля: 19.00 — Исповедь; 19.00 — 22.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница;

28 апреля: 00.00 — 03.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста;

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 17.00 — 19.00, 8 апреля — по окончании ночного богослужения.

Приход Рождества Пресвятой Богородицы (Минский район, д. Старое Село, ул. Центральная, 52А)

27 апреля: 08.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.20 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 11.00 — Пасхальные часы. Обедница.

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 18.00 — 22.00, 28 апреля — 03.00 — 03.30, 11.00 — 11.30.

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Пантелеимоновская, 1)

27 апреля: 01.00 — 07.00 — Утреня Великой Субботы. Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 14.00 — 18.00 — Исповедь; 23.00 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 04.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная);

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 14.00 — 18.00, 28 апреля — 05.00 — 10.00.

Приход храма святителя Лаврентия Туровского (Минский р-н, а/г Щомыслица, ул. Кирюнникова, 30Б)

27 апреля: 22.00 — Исповедь; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 04.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 14.00 — 16.00, 28 апреля — после ночного богослужения.

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Партизанская, д. 3)

27 апреля: 20.00 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.15 — 00.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля: 00.00 — 04.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная).

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 18.00 — 20.00, 28 апреля — после ночного богослужения.