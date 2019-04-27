Байден пользуется большей поддержкой у американских избирателей, чем Трамп 6 27.04.2019, 8:44

Джо Байден

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

За бывшего вице-президента США готовы проголосовать 43% опрошенных зарегистрированных избирателей.

Объявивший об участии в президентской гонке бывший вице-президент США Джо Байден опережает по популярности нынешнего главу государства Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные опроса газеты The Hill.

Согласно его результатам, на выборах 2020 года Байдена готовы поддержать 43% американцев, тогда как Трампа - 37%. Таким образом, отрыв бывшего вице-президента от американского лидера составляет шесть процентных пунктов.

Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали. 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Опрос проводился 25-26 апреля. В опросе приняли участие около тысячи человек.

Как отмечает The Hill, накануне вице-президент официально запустил свою предвыборную кампанию. За 24 часа ему удалось получить 6,3 млн долларов пожертвований на свою кампанию.

Напомним, 25 апреля Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году.