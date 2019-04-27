Cкладские запасы в Беларуси растут седьмой месяц подряд 15 27.04.2019, 8:46

2,258

На складах Минска – месячный объем производства.

В марте запасы готовой продукции на складах предприятий Минска составляли 91,2% от среднемесячного объема производства. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

В Минской области этот показатель составлял 81%, в Могилевской и Брестской – по 76,2%, Гродненской – 71,8%. Наименьший уровень складских запасов в Витебской и Гомельской областях, где находятся нефтеперерабатывающие заводы – соответственно 44% и 40,1%.

Всего складские запасы в Беларуси растут седьмой месяц подряд. За март они выросли на 199,3 млн рублей до 5,042 млрд. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства за первые три месяца составили 65,5% против 61,4% в январе – март 2018 года.

Самый высокий уровень запасов готовой продукции в марте был в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,3 раза больше среднемесячного объема производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,2 раза), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 2), а также машин и оборудования (в 1,7).