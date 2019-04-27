Хиту о Путине - 5 лет: ультрас снова поют в Харькове 8 27.04.2019, 8:55

3,262

Фанаты провели юбилейную акцию.

В Харькове болельщики "Металлиста-1925" прошли по улицам города, исполнив песню "Путин – х…ло" по случаю ее пятилетия.

Трибуна отмечает, что фанаты провели акцию перед игрой 25-го тура первой лиги против "Колоса".

Болельщики прошли от площади Конституции к ОСК "Металлист", где проходит матч.

Впервые песню исполнили ультрас "Металлиста" и "Шахтера" перед одним из матчей УПЛ в 2014 году.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Президент Петр Порошенко заявил, что указ не имеет ничего общего с мирным процессом, а также противоречит минским договоренностям по букве и духу. За него, по мнению Порошенко, нужно усилить санкции против РФ.