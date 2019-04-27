закрыть
27 апреля 2019, суббота, 11:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Беларуси побит температурный рекорд

  • 27.04.2019, 9:01
  • 1,993

Необычайно теплая погода уже несколько дней держится в Беларуси.

Температурный рекорд был побит в Беларуси 26 апреля. Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Бресте и составила +27,8ºС.

Ранее температурный рекорд в этот день был зафиксирован в Гродно в 1993 году. Тогда столбик термометра показал +26ºС.

Как сообщает БелаПАН, температурные рекорды обновились в Дрогичине (+26,8ºС), Высоком (+26,7ºС) и Пинске (+26,6ºС).

В Минске рекорд жаркого 1993 года устоял — тогда в столице было зафиксировано +24,5ºС, в эту пятницу — +23,8ºС.

Необычайно теплая для этой поры года погода уже несколько дней держится в Беларуси — среднесуточная температура на 2−7°С превышает климатическую норму, информирует Белгидромет.

Из-за установившейся жары, а так же отсутствия осадков на реках наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1−15 см за сутки. На Немане у Гродно, Соже у Кричева и Славгорода уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоемах составляет от +8,2°С до +13°С.

В 116 районах Беларуси из 118 введен запрет на посещение лесов из-за высокой угрозы пожаров. Лесхозы переведены на круглосуточный режим работы.

Температура спадет в начале следующей недели.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич