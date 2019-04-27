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Виктория Азаренко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы

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  • 27.04.2019, 9:09
Виктория Азаренко

Белоруска отказалась от продолжения борьбы в третьем сете четвертьфинала на турнире ВТА в Штутгарте.

В матче 1/4 финала на турнире ВТА в Штутгарте белорусская теннисистка Виктория Азаренко (N 61 ВТА) отказалась от продолжения борьбы в противостоянии с эстонкой Анетт Контавейт (15) из-за травмы плеча — 7:5, 5:7, 0:3, пишет Прессбол

В поединке за выход в финал Контавейт сыграет с первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. 


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