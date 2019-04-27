Виктория Азаренко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы 9 27.04.2019, 9:09

Виктория Азаренко

Белоруска отказалась от продолжения борьбы в третьем сете четвертьфинала на турнире ВТА в Штутгарте.

В матче 1/4 финала на турнире ВТА в Штутгарте белорусская теннисистка Виктория Азаренко (N 61 ВТА) отказалась от продолжения борьбы в противостоянии с эстонкой Анетт Контавейт (15) из-за травмы плеча — 7:5, 5:7, 0:3, пишет Прессбол.

В поединке за выход в финал Контавейт сыграет с первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии.