закрыть
27 апреля 2019, суббота, 11:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Daimler не знает, откуда у Ким Чен Ына его лимузины

12
  • 27.04.2019, 9:19
  • 3,670
Фото: PA

Продажа КНДР предметов роскоши запрещена санкциями ООН.

Немецкий автоконцерн Daimler, изготавливающий бронированные лимузины, имеющиеся в распоряжении руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил, что не знает, откуда тот получил их, и не имеет никаких дел с КНДР.

"Мы не имеем абсолютно никакого понятия, каким образом эти автомобили были доставлены в Северную Корею. Для Daimler корректный экспорт продукции в соответствии с законом является фундаментальным принципом ответственной предпринимательской деятельности", - заявил представитель автоконцерна в Штутгарте в ответ на запрос агентства AP в пятницу, 26 апреля, передает dw.com

Продажа Северной Корее предметов роскоши, включая лимузины, запрещена санкциями ООН, принятыми с целью принудить КНДР к отказу от ядерного оружия. Ким Чен Ын, однако, удивил наблюдателей своими лимузинами в ходе ряда встреч на высоком уровне, в том числе, с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Два лимузина Maybach

Во время недавнего саммита во Владивостоке, Кима ожидали на вокзале два лимузина - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. Лидер КНДР, судя по всему, использовал S600 Pullman Guard и в ходе саммитов с Трампом в Сингапуре в июне 2018-го и в Ханое в феврале нынешнего года.

Daimler - один из лидеров в сфере производства роскошных автомобилей представительского класса. Он поставляет свою продукцию почти во все государства и имеет заводы в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке. КНДР, однако, не значится в списке официальных клиентов Daimler.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич