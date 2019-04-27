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Будет ли Нацбанк ужесточать требования к выдаче кредитов?

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  • 27.04.2019, 9:34
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Долги перед банками растут.

Белорусы который месяц бьют кредитные рекорды. На начало марта общая сумма задолженности составляла 11 млрд 827 млн рублей, по сравнению с началом февраля эта сумма увеличилась почти на 100 млн. Ситуация вызывает тревогу у Нацбанка, пишет kp.by.

- В текущий момент динамика кредитования банками населения характеризуется повышенными рисками. С начала года требования банков к физическим лицам увеличились на 3,2%, - указал в докладе начальник управления финансовой стабильности Нацбанка Игорь Могилевич.

Чтобы замедлить рост кредитования, в главном банке, например, уже ограничили уровень долговой нагрузки: в месяц платеж по кредиту не должен превышать 40% дохода заемщика.

- Введение инструментов ограничения долговой нагрузки физических лиц привело к тому, что долгосрочные тренды в динамике потребительского кредитования демонстрируют нисходящую тенденцию. В годовом выражении темпы прироста потребительского кредитования снизились в первом квартале 2019 года с 45,7% до 39,6%, - отмечает Игорь Могилевич.

В Нацбанке приводят любопытные цифры. По данным на 1 апреля, у 5,3% заемщиков уровень долговой нагрузки превышал 40%. Это означает, что каждый двадцатый заемщик в месяц должен отдавать банку больше 40% своего дохода. В среднем же уровень долговой нагрузки составляет 19,7%.

- На текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется. В случае ускорения темпов кредитования в данном сегменте возможно ужесточение параметров ограничения долговой нагрузки, - подытоживают в Нацбанке.

Банкам порекомендовали при оценке кредитоспособности заемщиков использовать не только кредитные истории и справки о доходах, но и другую информацию.

- Рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса, - сообщает Игорь Могилевич.

С начала года количество «плохих» долгов выросло на 500 млн долларов

Долги перед банками есть не только у физических, но и у юридических лиц - то есть у компаний. Причем именно на юрлица приходится 98% от общего объема необслуживаемых активов - то есть тех долгов, которые заемщики почти не возвращают. А количество необслуживаемых активов растет: с начала года они увеличились с 2,8 до 3,3 млрд рублей.

- Наиболее значительное влияние на увеличение доли необслуживаемых активов банков оказывает отсутствие существенного улучшения финансового состояния кредитополучателей - юридических лиц, - комментирует Игорь Могилевич.


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