Как белорус изобрел первый в мире хлебоуборочный комбайн 5 27.04.2019, 9:42

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Изобретатель получил патент, его наградили медалью, но выпуск комбайна запретили.

Белорус Андрей Романович Власенко изобрел первый в мире зерноуборочный комбайн.

О жизни Андрея Власенко сведений ничтожно мало. Даже неизвестно, когда и где он родился, но точно известно, что он белорус. В 1865 он году он окончил известное Горы-Горецкое земледельческое училище.

Комбайн Андрея Власенко. Фото: technogies.ru

Получив аттестат, приехал в село Борисовское Бежецкого уезда Тверской губернии. Также известно, что 10 лет он работал управителем в имении местного помещика Новосильцева. Скончался Андрей Романович в конце 1898 - начале 1899 года, пишет kp.by.

Андрей Власенко

Фото республиканской научно-технической библиотеки

Гораздо больше информации об изобретении Андрея Власенко - зерноуборочном комбайне. Это случилось в 1868 году. С тех пор технологии шагнули сильно вперед, но их суть не поменялась, и самые современные комбайны работают по такому же методу.

Комбайн Андрея Власенко

Фото: technogies.ru

18 ноября 1868 года в Департамент земледелия поступило прошение агронома Андрея Романовича Власенко о выдаче ему десятилетней привилегии на изобретенную им машину под названием «конная зерноуборка на корню».

- Цель и назначение такой машины, как показывает само название, убирать хлеб прямо с корня зерном, - говорилось в прошении. - Всякому и мало знакомому с земледелием известно, сколько отнимает рабочих рук уборка хлеба и молотьба и с какими часто сопряжены бывают затруднениями и потерями для хозяйства эти работы, особенно в степных губерниях, где не редкость, что хлеб остается неубранным... После долгих разысканий наилучшего способа, который соответствовал бы цели, я наконец достиг, по-видимому, желаемого результата, устроив такую машину, которая снимает хлеб прямо зерном, так что требуется только одно отделение зерна от мякины.

Как известно, в ту пору зерно крестьяне убирали косами и серпами, а при обмолоте использовался простейший цеп. Адский труд! Вот что писал автор новой машины о ее преимуществах:

1. Уборка становится менее зависимою от погоды. Громадность убытков, бывающих в хозяйствах в случае неблагоприятной погоды во время уборки, известна каждому.

2. Устраняется потеря зерна, неизбежная при нынешних способах уборки, вследствие обсыпки хлеба как во время жатья или косьбы, так равно и при перевозке снопов; причем нужно взять во внимание, что хозяйство теряет всегда лучшие зерна. Кроме того, нельзя не принять во внимание еще потери от животных, птиц и мышей во время выстойки снопов в поле и во время хранения их в скирдах или сараях.

3. Большое сбережение рабочих рук в летнюю и осеннюю пору.

1 – гребенка для прочесывания стеблей и срывания колосьев; 2 – молотильный барабан; 3 – транспортер; 4 – решета для очистки зерна; 5 – ларь (бункер); 6 – устройство для подъема гребенки и барабана; 7-штурвал; 8 – дышло

Комбайн тянули три лошади, а обслуживали - двое рабочих

Вот как устроен комбайн. Спереди была гребенка - она прочесывала растения, отрывала колосья и обмолачивала их барабаном, который приводился во вращение от левого ходового колеса комбайна. Зерно, мякина, обмолоченные колосья и солома ковшовым транспортером подавались на решето очистки, где зерно и мякина проваливались вниз в бункер, а затем в подвешенные к нему мешки. Обмолоченные колосья и солома сходили с решета и попадали в другие мешки. Ковшовый транспортер приводился в движение от правого колеса комбайна. Молотилка вместе с гребенкой могли подниматься и опускаться в зависимости от высоты растений с помощью специального устройства. Зубья гребенки можно было расставлять реже или чаще. Скорость вращения барабана регулировалась в зависимости от урожайности хлеба. А еще этот комбайн был достаточно скоростным, так как не срезал хлеб, а обмолачивал его на корню, оставляя в поле солому. Отличительной его особенностью были короткий срок уборки и малые потери зерна.

А как же комбайн приводился в движение? В те годы уже существовали автомобили не только на паровом ходу, но и с двигателями внутреннего сгорания и даже с электрическими двигателями. Но, видимо, из-за сложности их конструкции Андрей Власенко отказался от такого варианта. Поэтому комбайн тянули - а в отдельном варианте даже толкали - лошади. Нужно было три лошади, а если хлеб густой и полеглый - то четыре. Плюс два рабочих, которые все это дело обслуживали.

Начались испытания в присутствии официальных представителей. В первый день машина убрала четыре десятины овса (одна десятина - это чуть больше гектара), а во второй - за 10 часов - сжала и обмолотила больше четырех десятин ячменя. Комиссия, присутствовавшая при уборке овса и ячменя, дала высокую оценку работе и конструкции машины.

Газета Санкт-Петербургские ведомости. Земледельческая газета

Фото: gorkilib.ru / charmingrussia.ru

- Власенко изобрел машину, которая сразу выполняет работу двух машин - жнейки и молотилки, - писала 4 января 1869 года «Земледельческая газета». - По сравнению с уборкой серпом и обмолотом цепом эта машина экономила труд в 20 раз, а по сравнению с самой совершенной тогда машиной - американской жнейкой «Мак-Кормик» - в 8 раз, сокращая и потери зерна, которые составляли за «американкой» 10 - 30 пудов на десятине.

«Выполнение сложной машины не под силу нашим механическим заводам»

Десятилетнюю привилегию на изобретенную им машину Андрею Власенко выдали. В апреле 1887 года Власенко был награжден золотой медалью Вольного экономического общества «за его высокополезную деятельность». Но радоваться не пришлось: министр земледелия запретил выпуск российской «жнеи-молотилки».

Золотая медаль Вольного экономического общества

Фото: wikipedia.org

- Выполнение сложной машины не под силу нашим механическим заводам, - гласила официальная формулировка. Два тестовых экземпляра комбайна, которые Власенко построил за свой счет, проработали до своего полного износа. Таким образом, еще в 1869 году могла начаться, но не началась отечественная история применения хлебоуборочных комбайнов. В 1870 году в Австро-Венгрии открылась Всемирная выставка, где демонстрировались новейшие конструкции сельскохозяйственных машин всех стран. Широко была представлена американская техника. А вот Россия не смогла показать машину Власенко - царская казна попросту не выдала денег на ее транспортировку. Так печально закончилась судьба изобретения талантливого новатора.

За границей подобная машина появилась значительно позднее, в 1879 году в США, и получила название комбайн. Но она уступала по параметрам комбайну Власенко. Например, американская машина приводилась в движение 24 мулами, обслуживалась семью рабочими и теряла «изрядно зерна», ее производительность за 10-часовой рабочий день составляла четыре десятины. Потери зерна за дорогущей американской новинкой составляли 1,5 - 4,5 центнера на гектаре. Так конструкторы США отстали от выпускника из Горок на 11 лет.