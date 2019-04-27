Экспансионистская политика Путина обходится все дороже 5 27.04.2019, 9:53

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«Паспортизация» дорого обойдется Кремлю.

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — Иносми).

«Странной» назвал российский президент Владимир Путин острую реакцию Украины и Запада на изданный в среду указ об упрощении предоставления российского гражданства жителям так называемых «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины. В конце концов, это «чисто гуманитарный вопрос». И вызова будущему украинскому президенту Владимиру Зеленскому он в этом указе не видит: «Я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать», — сказал Путин в четверг после встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

В самой мягкой реакции Запада, совместном заявлении Германии и Франции, оценка выглядит совсем иначе: «Это противоположность срочно необходимому сейчас вкладу в деэскалацию». В комментарии Госдепартамента США говорится следующее: «Таким крайне провокационным актом Россия усиливает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины». А вУкраине консенсусом стало заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова: указ «создает правовую основу для официального задействования российских вооруженных сил против Украины».

Под другим углом данный шаг рассматривают прокремлевские специалисты в России и представители «ДНР» и «ЛНР» в Донбассе. Одно дело, когда от обстрелов погибают граждане Украины, и совсем другое, если от действий иностранного государства будут гибнуть российские граждане, говорит представитель «ДНР» изданию «РБК».

Существует и исторический прецедент. Когда в августе 2008 года российские войска вошли в Грузию, тогдашний российский президент Дмитрий Медведев обосновал этот шаг вытекающей из Конституции обязанностью «защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились». За несколько лет до этого Россия массово выдавала паспорта жителям обоих грузинских регионов — Абхазии и Южной Осетии. На востоке Украины, согласно официальным российским данным, нет российских войск. Но поддержка «народных республик» на уровне риторики осуществляется с начала боев по одному и тому же образцу. Люди на востоке Украины думают, чувствуют и разговаривают по-русски, а «своих в беде мы не бросаем», — говорил Путин на начальной стадии конфликта. Если конфликт на востоке Украины снова обострится, Кремль в будущем может иметь правовые основания для ввода своей армии в уже и так фактически оккупированные Россией области.

В российских СМИ указ расценивается как сигнал будущему украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что Москва будет разговаривать с ним только с позиции силы — и что она даже для мирного урегулирования не пойдет на уступки, а, напротив, ожидает таковых от Киева. Это уже третий сигнал о жестком подходе по отношению к Украине за последнее время.

В период между двумя турами президентских выборов на Украине было объявлено о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, который должен вступить в силу в начале июня. Украина на 40% покрывает свою потребность поставками из России. Кроме того, Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах, вначале обосновав это отсутствием официальных результатов, а затем — сомнениями в легитимности выборов. Выдача российских паспортов может стать еще одним рычагом, если будет ускорена или замедлена в зависимости от позиции Киева.

То, насколько важной остается тема Украины для Путина, показала его реакция на вопросы журналистов во Владивостоке после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Большая часть пресс-конференции Путина была посвящена защите нововведения и упрекам в адрес Киева. Путин обозначил результаты выборов на Украине как «полный провал политики Порошенко». Путин сказал, что российский шаг не является чем-то необычным. Польша, Венгрия и Румыния уже многие годы выдают своим соотечественникам на Украине паспорта. «В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?»

Это высказывание верно лиши отчасти. Польша с 2007 года выдает представителям польских меньшинств за рубежом, прежде всего в Литве, Беларуси и Украине, так называемую «карту поляка», которая предоставляет владельцу определенные социальные, экономические и культурные права в Польше. Многие представители румынского и венгерского меньшинства в Западной Украине имеют паспорта Румынии и Венгрии — что, однако, с точки зрения Украины незаконно и постоянно приводит к конфликтам. И лишь в случае Венгрии выдача паспортов действительно является официальной политикой. Это вызывает критику у всех соседей Венгрии с венгерским меньшинством. Но между этими тремя странами и Россией есть существенное различие: Польша, Румыния и Венгрия не нападали на Украину и не оккупировали часть ее территории.

Путин защищал свое решение и в контексте «тяжелого положения» жителей «народных республик», которые лишены элементарных прав человека, имея в виду образование или свободу передвижения. Им даже трудно передвигаться по территории России, им не купить билет ни на самолет, ни на поезд, сказал Путин. При этом Москва еще в феврале 2017 года объявила «паспорта» и документы непризнанных «народных республик» действительными на российской территории, чтобы облегчить их владельцам передвижение.

По мнению российской стороны, паспортизация до 3,7 миллионов жителей оккупированных территорий повлечет за собой и расходы, ведь новые граждане получат право на такие меры поддержки, как пособие по материнству, социальные выплаты и пенсии. Это еще больше повысит расходы экспансионистской политики Путина. Кроме того, Москва рискует паспортизировать и преступников, которые, вероятно, массово нашли себе убежище в «народных республиках».