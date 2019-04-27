Схождение Благодатного огня: онлайн-трансляция 2 27.04.2019, 10:15

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В Великую Субботу, 27 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня.

Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Схождение Благодатного Огня считается величайшим чудом в христианском мире, которое происходит раз в год и является свидетельством Божьей любви к человеку. Считается, что огонь появляется из ниоткуда, не обжигает рук.

Не только православные христиане, но и представители самых разных конфессий с волнением ожидают этого события. Поэтому к Храму Гроба Господня стекаются многочисленные паломники, чтобы умыться его благодатным светом и получить Божье благословение.