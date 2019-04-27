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«Евровидение-2019»: норвежцы едут на конкурс с саамскими напевами

  • 27.04.2019, 10:41

Каким образом страны участники «Евровидения-2019» попытаются удивить нас в этом году?

Фантазия у постановщиков номеров просто поражает: летающие ведьмы, мужчины в перьях, парень, который не может пошевелиться под тяжестью крыльев ангела, и многометровые женщины из блесток и стекла. Но вот вам совсем свежие новости от представителей Норвегии – шаманские песнопения под веселые подпрыгивания от троицы KEiiNO с песней «Spirit in the Sky».

В составе трио KEiiNO саамский рэпер Фред-Рене Бульо, певец Том Хьюго Хермансен и певица Александра Ротан, пишет сайт «Детали».

Композиция «Spirit in the Sky» быстро взлетела на вершину норвежских чартов.

Норвежско-саамская группа KEiiNO сочетает в своем творчестве поп, электронику, танцевальную музыку, английский и саамский языки и йойк — традиционное песнопение саамов. Для йойка характерен особый ритм, повторяющийся на протяжении всей песни одних и тех же, красиво звучащих, но часто лишенных прямого смысла слов. Вот так, благодаря этой троице, многие узнают о саамах – малочисленном североевропейском народе, традиционно относящегося к финно-уграм.


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