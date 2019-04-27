Почему в Беларуси не становится меньше бездомных? 27.04.2019, 10:58

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Нужно комплексно подходить к решению этой очень серьезной проблемы.

В Беларуси есть 11 приютов для бездомных, где помогают людям, оставшимся без жилья, восстановить паспорта, получить регистрацию и найти работу. Но почти все обратившиеся туда вскоре возвращаются на улицу. Почему?

По официальным данным, за год социальным службам удается трудоустроить немногим более 10 лиц без определенного места жительства. Эта статистика, а также образ жизни наиболее маргинализированных из них создали в массовом сознании стереотип о том, что быть бездомным осознанный выбор таких людей. В действительности это совсем не так, пишет «Завтра твоей страны».

— Мы провели интервью с несколькими десятками бездомных, и ни один из них не сказал, что он сам выбрал такую судьбу. Это всегда стечение обстоятельств. И каждый из опрошенных хотел бы из этой ситуации выбраться, — рассказал на презентации доклада «Бездомные и право на жилище в Беларуси» председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак.

По его словам, проблема не решается, потому что существующая государственная политика в отношении бездомности не работает и срочно требует пересмотра.

— Проблемы начинаются с вопроса, кого считать бездомным. На юридическом уровне сегодня такого определения нет — поэтому нет и точной статистики, — рассказывает Олег Гулак.

По данным последней переписи населения 2009 года, лишь 587 человек являлись бездомными. Позже Министерство труда и соцзащиты сообщало об учете 4000 людей не имеющих жилья. Министерство внутренних дел рапортует то о 500, то о полутора тысячах. Во время проведения социальных акций в государственных СМИ сообщалось об оказании помощи почти тысяче бездомных только в городе Минске.

— Таким образом, количество бездомных в Беларуси варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Но точных цифр не знает никто. Власти предпочитают замалчивать эту проблему, делать вид, что она незначительная, поэтому и не собираются статистические данные, и нет комплексной политики в отношении бездомных, — говорит эксперт.

По его словам, сегодня вся политика государства по части проблемы бездомности сконцентрирована вокруг приютов для лиц без определенного места жительства.

—На сегодняшний день в Беларуси функционируют 11 таких центров. В них бездомные могут не только переночевать, но и получить помощь в восстановлении паспорта, пройти медосвидетельствование для установления инвалидности и поиске работы, — рассказывает Олег Гулак.

Однако далеко не всем бездомным достаточно получить паспорт и печать о регистрации, чтобы выкарабкаться из той тяжелой ситуации, в которой они оказались.

— Зачастую работодатели отказываются брать на работу людей с регистрацией в приюте для бездомных. Кроме того остаются вопросы: где жить, что есть, — рассказывает представительница правозащитной организации Human Constanta Наста Лойко.

Однако эти проблемы власти предпочитают не замечать. Более того, зачастую они открыто противодействуют негосударственным структурам и инициативам, оказывающим такую помощь бездомным.

Например, многократно подвергались преследованию активисты инициативы «Еда вместо бомб», занимающиеся еженедельной раздачей еды бездомным в Минске. Сотрудники милиции препятствовали раздаче еды, разгоняли бездомных, а активистов задерживали, приговаривая к штрафам и административным арестам.

Отсутствие полноценной государственной политики в вопросе бездомности проявляется и в том, что в вопросе предоставления жилья нуждающимся в социальной защите бездомные фактически никак не учитываются.

— Никто не говорит, что лицам без определенного места жительства должны давать квартиры, но хоть какую-то крышу над головой не только на ночное время, наверное, стоило бы предоставлять, — считает Олег Гулак

Нельзя забывать и о том, что большинство бездомных страдают от алкогольной зависимости и различных психических расстройств.

— Сегодня государство предлагает бездомным самим решать проблемы своих заболеваний. Большинство этих людей просто не в состоянии это сделать, — говорит председатель Белорусского Хельсинкского комитета.

Таким образом, существующая сегодня государственная политика помощи бездомным не работает и фактически приводит к расходованию бюджетных средств с минимальным результатом.

— Ни у кого сегодня нет готовых рецептов, как победить бездомность, но очевидно, что нельзя оставлять все так, как есть. Нужно комплексно подходить к решению этой очень серьезной проблемы, — резюмирует эксперт.