Мухтар Аблязов: Недовольных режимом Назарбаева - миллионы

Мухтар Аблязов: Недовольных режимом Назарбаева - миллионы1
- 27.04.2019, 11:03
Большая богатая страна, а народ нищий.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил лидер ДВК Мухтар Аблязов.
- Недовольных режимом миллионы, готовых действовать пока меньше.
Но каждую минуту кто-то из вас принимает решение не молчать. Сопротивляться, протестовать всеми способами, главное не соглашаться!
Каждую минуту кто-то задумывается, почему так?
Большая и богатая страна, а народ нищий...
Пенсионеры голодают, многодетные матери бунтуют в слезах, дети гибнут в огне, чемпионов убивают за кусок зеркала...
Все рушится и загнивает, поселки, дороги сносит паводками. В реках гибнет сотни тонн рыбы, в степях краснокнижные животные и птицы.
А им все еще мало...
Назарбаеву и его клике нужен Кок Жайлау, нужны атомные электростанции, китайские заводы. Ему нужны наши дети, чтобы голосовать и скандировать Нурсултан-Казахстан, ему нужна Астана, чтобы называть ее его именем.
И мы все понимаем, что все остальное он давно присвоил - это все является национальным достоянием Казахстана.
Ему не хватает совсем немного...
Он хочет своим именем назвать весь Казахстан. Окончательно ввергнуть страну в мракобесие султаната.
Для этого мы сделали все возможное. Мы молчали 30 лет.
Только миллионы несогласных могут изменить замыслы мафиозного клана!
1 МАЯ, В 13.00 ВЫХОДИМ ВСЕЙ СТРАНОЙ!
У НАС ЕСТЬ ВЫБОР!