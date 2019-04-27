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Мухтар Аблязов: Недовольных режимом Назарбаева - миллионы

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  • 27.04.2019, 11:03
Мухтар Аблязов

Большая богатая страна, а народ нищий.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил лидер ДВК Мухтар Аблязов.

- Недовольных режимом миллионы, готовых действовать пока меньше.

Но каждую минуту кто-то из вас принимает решение не молчать. Сопротивляться, протестовать всеми способами, главное не соглашаться!

Каждую минуту кто-то задумывается, почему так?

Большая и богатая страна, а народ нищий...

Пенсионеры голодают, многодетные матери бунтуют в слезах, дети гибнут в огне, чемпионов убивают за кусок зеркала...

Все рушится и загнивает, поселки, дороги сносит паводками. В реках гибнет сотни тонн рыбы, в степях краснокнижные животные и птицы. 

А им все еще мало...

Назарбаеву и его клике нужен Кок Жайлау, нужны атомные электростанции, китайские заводы. Ему нужны наши дети, чтобы голосовать и скандировать Нурсултан-Казахстан, ему нужна Астана, чтобы называть ее его именем.

И мы все понимаем, что все остальное он давно присвоил - это все является национальным достоянием Казахстана.

Ему не хватает совсем немного... 

Он хочет своим именем назвать весь Казахстан. Окончательно ввергнуть страну в мракобесие султаната.

Для этого мы сделали все возможное. Мы молчали 30 лет.

Только миллионы несогласных могут изменить замыслы мафиозного клана!

1 МАЯ, В 13.00 ВЫХОДИМ ВСЕЙ СТРАНОЙ! 

У НАС ЕСТЬ ВЫБОР!


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