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У Мингорисполкома прошла акция протеста

  • 27.04.2019, 11:23

Утром 27 апреля у здания Мингорисполкома в очередной раз собрались владельцы жилищных облигаций ООО «Тамбаз».

Претензии у них все те же: люди борются за квартиры долгостроя «Аркадия», пишет «Онлайнер».

По словам пикетирующих, УКС Советского района не исполняет указ Лукашенко №430.

— На прямой линии с заместителем председателя Мингорисполкома Федором Римашевским стало известно, что существует некая инструкция для внутреннего пользования к указу Лукашенко, которая была составлена всеми заинтересованными ведомствами. Федор Римашевский называл этот документ «справка-обоснование к указу №430». Совершенно невероятным образом, как это ни странно, в социально ориентированном государстве согласно этому внутреннему документу все переданные УКСу недостроенные коммерческие площади не являются при их дальнейшей продаже прибылью застройщика, а относятся на себестоимость строительства. То есть затраты нового застройщика.

Получается, что государство забрало у ООО «Тамбаз» построенные на 50% за деньги граждан торговые центры, офисы, паркинги и собирается транзитом через УКС перевести эти активы в бюджет вместо того, чтобы направить их на достройку жилой части домов, — говорят недовольные участники пикета.

Требования у «тамбазовцев» следующие: «Средства от продажи коммерческих площадей должны быть направлены в строительство объектов с целью минимизации доплат со стороны владельцев облигаций согласно Указу президента Республики Беларусь от 6 ноября 2018 г. №430, пункт 4.5». При этом бюджетных денег они не требуют.


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