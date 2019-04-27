Билеты из Беларуси в Украину подорожали на 30% 2 27.04.2019, 11:43

Нововведение действует с 27 апреля.

Увеличение тарифов на проезд инициировала «Укрзализныця», проинформировали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Так от украинских коллег поступило сообщение о том, что в ночь на 27 апреля поднимается цена билетов в составах международного направления. Стоимость проезда увеличилась с пятницы на субботу в 00.00 часов. И дорожает проезд во всех международных поездах, проезжающих по Украине в страны СНГ, Грузию, Латвию, Литву и Эстонию.

– По этой причине общая стоимость билета в международном поезде из Беларуси в Украину и обратно выросла в пределах 16 – 29 процентов. Точная «новая» цена будет зависеть от того, сколько километров пассажир проедет по Украине до места назначения, а также, разумеется, от комфортности вагона – плацкарт, купе и так далее, – прокомментировали в БелЖД.

К примеру, билет на фирменный поезд «Минск – Киев» (№86) без питания в купе подорожал на 20 рублей 72 копейки (на 16%) и стоит в итоге 154 рубля 35 копеек. Плацкарт в этом же вагоне увеличился в цене на 13 рублей 7 копеек (также стал дороже на 16%) и подорожал до 95,99.

Дороже всего ехать из белорусской столицы по «железке» до Одессы. В этом направлении билеты увеличились в цене на 29 процентов: купе обойдется теперь в 243,74, а плацкарт – 153,72 рубля.