Как Зеленскому стать реальным слугой народа 4 Мустафа Найем

27.04.2019, 11:54

У нового президента есть уникальный шанс вывести власть из-за декораций.

Владимир Зеленский уже рассказал, что его команда не хочет сидеть в здании старой администрации и планирует перенести офис президента в более современное пространство. Но это лишь стены. Их можно сменить на модный open space, поставить большие экраны, снимать еще более динамичные видеоролики, но, если начинка здания будет той же, витрины хватит ненадолго.

Между тем у Зеленского есть уникальный шанс вывести власть из‑за декораций, перестать скрывать ее недостатки и назвать вещи своими именами. В первую очередь реальных врагов и союзников. В тылу и на фронте. Тех, кто стреляет в наших солдат из окопов, и тех, кто разъедает нас изнутри: агрессора и олигархов.

Новому президенту вряд ли удастся сменить контекст взаимоотношений с РФ до окончания войны и деоккупации наших территорий — на востоке и в Крыму. Думаю, это лишь вопрос времени, когда будущий глава государства осознает, что, даже встань он на колени, это не изменит намерений Владимира Путина поставить на колени всю вверенную Владимиру Зеленскому страну. Страна этого не хочет, и у нее хватит сил вынести любого, кто попробует начать ее на это уговаривать.

В то же время, имея огромную поддержку совершенно разных аудиторий, у нового президента есть возможность совершить небольшую революцию в головах самих украинцев. В первую очередь детально описать, что для нас — помимо возвращения территорий — будет победой в этой войне. И сформировать внятную политику в отношении переселенцев и наших граждан на оккупированных территориях.

К сожалению, за пять лет войны в силу объективных обстоятельств и невнятной коммуникации прежней администрации большинство украинцев воспринимают всех жителей неподконтрольных территорий как врагов или пособников оккупанта. По сути, продолжая бороться за территории, ментально мы отрезали украинцев, вынужденных жить там, оказавшись заложниками войны. Отвергая их, мы расширяем социальную базу для российской оккупации и отдаляем объединение страны.

Пусть одним из регулярных влогов нового президента станет отдельное, прямое ежемесячное обращение к нашим гражданам на оккупированных территориях. С пояснениями, что он для них делает, какие возможности они получают в составе мирной Украины и что предпринимается для освобождения этих территорий.

Президент должен взять на себя ответственность назвать врагов врагами, а украинцев — украинцами. И с каждым говорить на своем языке. С одними — санкциями и, возможно, пушками, а с другими — языком возможностей и надежды. И когда‑нибудь, а лучше в ближайшее время, пока эти 73% не начали делиться по лагерям, опубликовать на сайте президента внятную стратегию страны по отношению к оккупированным территориям Крыма. С пометкой “Подписал”.

Между тем пять лет мы говорили о том, что в стране одновременно идет война на двух фронтах — реальном, где погибают наши граждане, и внутри страны — борьба против коррупции и злоупотребления властью и полномочиями.

Я далек от мысли, что олигархи — единственная внутренняя проблема. Но, очевидно, именно они являются главным источником конфликта интересов и коррупции в стране. И именно они стали главной причиной фиаско Петра Порошенко, который сделал своим партнером не 55% граждан, проголосовавших за него, а крупный капитал, подставивший плечо в виде медиаресурсов и лояльности подконтрольных политиков.

Зеленский может избавиться от олигархических кандалов и стать реальным, а не виртуальным слугой народа. Пусть его первым видеоблогом будет не веселый скетч о встрече с персоналом новой администрации, а многочасовой стрим разговора за условным круглым столом, на который пригласят Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Дмитрия Фирташа и, возможно, плеяду новых олигархов, к примеру, из аграрного сектора. В результате которого появятся новые равные правила игры для всех.

Олигархов не нужно скрывать. Их нужно признать и договориться о правилах. В конце концов, деолигархизация — это не уничтожение крупного бизнеса и не национализация частной собственности. В первую очередь это отделение бизнеса от власти: прозрачное финансирование политических партий и телеканалов. Этих правил будет достаточно, чтобы вышеназванные господа превратились из олигархов в обычный крупный или очень крупный бизнес.

Да, это сложно. Несогласные с новым укладом будут атаковать президента и государственные институции, в том числе провоцируя народное недовольство, протесты и создавая оппозицию.

Но это выбор. Выбор партнера, с которым ты готов проиграть или выиграть. И с каждой такой атакой будет важно, кто встанет рядом с новым президентом. Если снова кучка друзей, товарищей и партнеров, это будет неравный бой, конец которого мы уже наблюдали. Если же это — 73% граждан, то на официальном сайте президента можно открыть новый раздел, где регулярно публиковать список требовавших преференций или особых правил.

С короткой пометкой “Отказал”.

Мустафа Найем, Новое время