Пожар на Ольманских болотах удалось потушить после нескольких суток 2 27.04.2019, 12:04

Фото: kiev.informator.ua

Боролись с огнем не только спасатели, но и работники лесхозов.

Удалось ликвидировать пожар на Ольманских болотах. Горение там продолжалось несколько суток, сообщили в МЧС.

Пожар на Ольманских болотах начался 23 апреля. Только за вчерашний день вертолеты МИ-8 авиации МЧС 77 раз сбрасывали воду. В 7.00 27 апреля пожар ликвидировали, сообщили спасатели. Боролись с огнем не только спасатели, но и работники лесхозов.

Потушен пожар и возле деревни Красновка Гомельской области, там горели сухая растительность и лес. За последние сутки в стране ликвидированы 8 лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных пожаров на общей площади 4 га и 25 пожаров травы и кустарников на общей площади 13 га.

Напомним, в стране ввели запреты на посещение лесов. Спасатели просят не нарушать запрет, а если вы видите пожар — сразу звонить по телефону 112 или 101.