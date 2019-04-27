В России вышел на свободу участник акции «Он нам не царь» 27.04.2019, 12:11

Почти год Михаил Цакунов провел в СИЗО.

Дзержинский районный суд Петербурга освободил из СИЗО Михаила Цакунова, арестованного после акции "Он нам не царь" в мае 2018 года. Об этом сообщил в Twitter фотограф Георгий Марков.

Цакунову изменили меру на подписку о невыезде. Защита просила изменить ему меру пресечения, гособвинитель просьбу поддержал.

Адвокаты Цакунова просили переквалифицировать ему статью с применения насилия, опасного для жизни полицейского, на применение насилия, не опасного для жизни. Суд рассмотрит это ходатайство 16 мая.

На Цакунова завели уголовное дело по статье 318 УК РФ спустя несколько дней после акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Михаил рассказал адвокату ОВД-Инфо Герману Параничеву, что днем шел по улице и увидел желтую надувную утку у дворников, эту птицу им отдали сотрудники полиции. Цакунов попросил у дворников забрать ее домой, они разрешили. А потом на него налетели четверо омоновцев.

Цакунова повалили и начали пинать, бить в живот. Адвокат Параничев рассказывал, что на теле у задержанного следы, как будто его волочили по асфальту.

Уже в отделении Цакунов узнал про выбитый зуб у одного из сотрудников. Он отметил, что при задержании не видел крови, повреждений и не слышал, чтобы кто-то говорил о травмах. Он также рассказал, что на 6 мая его друзей вызвали для дачи объяснений по факту нападения на полицейского, а также что его девушку, Анастасию, увезли на скорой из другого отделения.

5 мая в городах России прошла организованная оппозиционером Алексеем Навальным акция протеста "Он нам не царь", приуроченная к инаугурации президента РФ Владимира Путина. По информации "ОВД-Инфо", в 26 городах России было задержано 1612 человек.