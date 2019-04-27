Завтра в Беларуси - до 25 градусов тепла 27.04.2019, 12:16

В православную Пасху будет тепло, но с дождями.

Преимущественно по южной половине Беларуси 28 апреля пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 6-7 градусов.

В середине дня воздух прогреется до 19-25, местами будет 15-18 градусов.