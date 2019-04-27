Путин заявил о планах упростить получение гражданства РФ для всех украинцев 52 27.04.2019, 12:30

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Скандальное заявление было сделано в Китае.

Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве России думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям “ЛНР” и “ДНР”, но и всем украинцам.

“Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство" - заявил Путин на пресс-конференции в Пекине, передает Интерфакс.

Также Путин добавил, что они уже "просчитали" возможных претендентов на получение российских паспортов.

24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины - псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" - получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В ответ Украина обратилась в Собвез ООН. Официальный Киев считает, что этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям.