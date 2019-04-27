закрыть
27 апреля 2019, суббота, 15:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Страстная суббота: приметы и что нельзя делать

1
  • 27.04.2019, 12:44
  • 2,711

В этот день нельзя отказывать в просьбах.

Страстная суббота, или Великая суббота отмечается в 2019 году за день до Пасхи – 27 апреля. Это день примирения, доброты и всепрощения. Вечером в Великую субботу в церквях и храмах начинают освящать пасхальные куличи, "крашенки" и продукты к пасхальному столу, которые хозяйки приносят в церковь в специальных корзинках, пишет segodnya.ua.

Каждый год в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Многие тысячи паломников собираются в этот день в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви.

Приметы на Страстную субботу

Какая погода в этот день, таким и лето будет.

Чтобы быть здоровым и красивым, нужно в воду для умывания положить свяченое яйцо.

Бодрствование в ночь на Пасху ограждает от болезней, дарит богатый урожай, приносит удачу охотнику, а невесте сулит счастье в браке.

Если сыграть свадьбу в Страстную субботу, то пара будет вместе недолго.

Кто смеется в этот день – тот весь год плачет.

Чего нельзя делать в Великую субботу 2019

Запрещено заниматься тяжелым трудом, устраивать большую готовку (кроме приготовления пасхальной корзины), стирку, уборку и прочее.

Это последний день Великого поста, поэтому не рекомендуется употреблять в пищу мясные, молочные продукты, рыбу, а также алкоголь.

Запрета на секс в этот день нет, и все же церковь настоятельно рекомендует супругам воздержаться от интимной близости.

Также существует поверье, что в этот день нельзя отказывать в просьбах.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич