Последователи Франко рвутся к власти в Испании 3 27.04.2019, 12:52

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Накануне выборов в парламент Испании жестко конкурируют правые силы и альянс левых.

Польское издание «Rzeczpospolita» обращает внимание на политическую ситуацию накануне выборов в Генеральные кортесы — парламент Испании. Конкурируют два политических лагеря — идейные последователи генерала Франко: альянс Народной партии (PP), Ciudadanos («Граждане») и Vox («Голос»), т.е. правые силы, и альянс левых — социалистическая PSOE (Испанская социалистическая рабочая партия) и Podemos («Мы можем»), передает Польское радио.

Правые, как пишет «Rzeczpospolita», ставят целью возврат ко многим постулатам политики Франко. Эти силы спустя 45 лет со смерти диктатора уже избавились от многих комплексов, которые ощущали в постфранкистскую эпоху.

Однако, как отмечает «Rzeczpospolita», ни один из лагерей не может рассчитывать на получение заветных 176 мест, которые обеспечат большинство в парламенте Испании. По данным опросов, PSOE может получить 129 мандатов, Podemos 35. И чтобы получить большинство и сформировать правительство вынуждены будут пойти на союз с представителями Каталонии и Страны Басков, сторонниками национальной независимости от Испании.

Вся предвыборная борьба так или иначе сосредоточена вокруг Каталонии, — пишет «Rzeczpospolita». Кроме того, по наблюдению газеты, уходящее социалистическое правительство Испании во главе с Педро Санчесом до сих пор не перезахоронило прах генерала Франко, который до сих пор покоится в мемориальном комплексе под Мадридом, построенном руками узников — политических оппонентов Франко, «республиканцев». И если выборы выиграют правые силы, то Франко так и останется в своем мавзолее.

Основания для оптимизма у правых есть. Их коалиция несколько месяцев назад впервые после эпохи Франко смогла отстранить левых от власти в Андалузии — самой большой провинции Испании.