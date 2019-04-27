Найдена самая многодетная мать столетия 4 27.04.2019, 12:58

3,257

кадр из видео

Женщина имеет 38 детей в 39 лет.

В Уганде нашли самую многодетную мать 21-го века: в свои 39 лет у нее уже 38 детей. Своих первых малышей Мариам Набатанзи родила, когда ей было всего 13 лет, говорится в сюжете ТСН.

Позже выяснилось - роженица имеет редкую особенность организма, благодаря которой всегда рожает больше одного ребенка.

Сейчас Мариам 39, и она дала жизнь пяти двойняшкам, четырем тройняшкам и пяти четвернятам. Все дети живут в небольшом домике. Три года назад от женщины ушел муж, поэтому она всех воспитывает самостоятельно.