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Миф о том, что «Москва кормила СССР»

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  • Максим Мирович
  • 27.04.2019, 13:14
  • 2,982
Максим Мирович

Вся страна работала на советскую номенклатуру.

Так, друзья — пришла пора разобраться с чуть ли не главным советским мифом о том, что "Москва всех кормила". Я регулярно встречаю в интернете статьи, в которых озвучивается достаточно парадоксальная мысль — якобы в СССР его главная республика РСФСР всех кормила. Казалось бы — ну, отделились "нахлебники", так только радоваться нужно! Но нет — почему-то именно в современной России можно заметить наиболее сильную тоску по СССР и можно услышать россказни о том, как советская Москва всех кормила. "Отделились, неблагодарные, кормиться расхотели " — выступают в комментариях ватники и любители СССР.

Что самое интересное — и россияне, и белорусы, и таджики в СССР были одинаково бедными — так как не видели реальных средств, которые зарабатывали на своих работах — огромную часть их доходов попросту "экспроприировало" советское государство, рассказывая при этом сказки о какой-то "свободе". Хотя на самом деле эксплуатация человека человеком была в СССР не в пример выше, чем в царские времена.

Для того, чтобы разобраться в вопросе, кто и кого содержал в СССР, для начала нужно взглянуть на то, как в стране распределялось общее благо, сформированное всеми трудящимися жителями. Фанаты совка обычно любят рассказывать про какой-то "общий котёл", в который все кладут, а потом мама-сорока оттуда всем раздаёт поровну.

Что ж, давайте посмотрим, что за "общий котёл" это был. Согласно докладу ООН, союзные республики в 1990-м году имели следующий ВВП:

В современной экономической системе годовой ВВП на душу населения, разделенный на 12 месяцев показывает примерную среднюю зарплату в стране (ради интереса, можете проверить это в "Википедии", работает со всеми странами с погрешностью не более 20%), и это логично — сколько человек произвёл продукта, столько и получил в виде дохода. Но в СССР всё было совсем иначе. Скажем, согласно таблице, средний белорус в 1990-м году должен был иметь зарплату в $1300, что по "официальному советскому курсу доллара" должно было составлять 2166 рублей в месяц, а по неофициальному — ещё больше.

Однако средняя зарплата в СССР (в том числе и в БССР) не превышала сумму в 140-150 рублей. А где остальное? Фактически, все остальные заработанные деньги у человека отбирало государство. Уже одно только это ставит крест на фантазиях о том, что в СССР кто-то кого-то "кормил" — это простые рабочие и крестьяне за свои кровно заработанные деньги содержали непомерный госаппарат, который этими деньгами сорил направо и налево — поддерживая всяких африканских людоедов и устраивая войны.

Бюджеты союзных республик

Далее в своих рассуждениях фанаты СССР, которые силятся доказать, что РСФСР якобы "всех кормила", показывают на разницу в ВВП РСФСР (17,5 тысяч долларов на душу в 1990 году) и например Таджикистана (5,5 тысяч долларов на душу). Якобы раз в РСФСР доходы были выше — то это значит, что эта республика кормила остальные.

Однако это тоже неверные рассуждения. ВВП Таджикской СССР на душу населения означает, что средняя зарплата там в 1990-м году должна была быть около $458 в месяц — однако таджики получали в среднем всё те же 140-150 советских рублей. Фактически это означает лишь то, что советская бюрократия точно так же обирала таджиков, как обирала россиян и белорусов, просто имела с них денег несколько меньше. Ещё раз, для непонятливых — в 1990-м году каждый средний таджик зарабатывал для СССР своим трудом $5500 в год, а на руки получал какие-то копейки.

Где деньги, Зин?

Вы спросите — а куда же девалось остальное? Заработанные деньги шли на содержание огромного числа дармоедов, которые расплодились при советской власти в великом множестве — рядом с относительно успешными заводами в стране сотнями и тысячами работало множество убыточных, дотационных и попросту ненужных предприятий, работники которых работали по принципу, описанному у Венчеки Ерофеева в бессмертной поэме "Москва-Петушки" — "Мы им два раза в месяц соцобязательство — они нам раз в месяц зарплату". "Работа" бригады при этом заключалась в том, что рабочие то откапывали, то закапывали в землю один и тот же кабель, получая за это зарплату и беспросветно бухая.

Кроме этого, невероятное количество денег без спроса народа тратилось на всевозможные военные авантюры, вроде войны в Афганистане, а также на поддержку всяких бандитов и людоедов в заморских Брухтаниях — стоило в какой-нибудь восточной, латиноамериканской или африканской стране объявится крупной банде, которая начинала воевать с  прозападным правительством — как в СССР эту банду тут же объявляли борцами за свободу, после чего начинали контейнерами слать им оружие и материальную помощь, а также специалистов-ихтамнетов.

То, как функционировало "перераспределение средств" в СССР, можно хорошо представить на бытовом примере. Представьте подъезд, в котором есть 10 квартир. Из всего подъезда реально работаете только вы и ваш сосед — зарабатывая в месяц по $1500. В подъезде есть управдом по фамилии Швондер, который забирает у вас заработанные деньги, выдавая на руки лишь по $100 в месяц. Остальные $1400 тратятся на поддержку Васи-алкоголика из первой квартиры, такого же алкоголика Пети из третьей, часть денег разворовывается, а $400 тратятся ежемесячно на поддержку и покупку горячительного раззалупившимся буянам-алкашам из соседнего подъезда, что борются за право писять у лифта и воровать лампочки.

Кстати, стены в вашем подъезде всегда облуплены, а на вопросы о ремонте управдом многозначительно поднимает палец к небу и начинает рассказывать сказки о международной положении.

Ветчина для диктатуры пролетариата

В общем, как видите, никакой "кормёжки" одних республик другими в СССР не было — советские граждане по всему СССР одинаково недополучали за свою работу — варьировался лишь размер средств, которые советская бюрократия у них отбирала. Но в теме про то, кто и кого комрил в СССР, есть ещё один чисто практический аспект — а кто, собственно, в СССР производил продукты и кого ими кормил?

Львиная доля всей мясо/молочной продукции в СССР произвоилась в Прибалтике, Беларуси и Украине — в этих странах ещё до 1917 года (а в некоторых частях этих стран — и до 1939-го) существовали отличные частные местные производства, которые делали отличные колбасы, сыры, творог и другие продукты. После переворота 1917 года большевики попросту отобрали эти предприятия у законных владельцев и начали что-то там делать — так произошло, к примеру, со многими белорусскими пивоварнями, мясокомбинатами и масло-сыр-заводами.

И вот что самое интересное — местное население республик в советское время практически не видело продукции местных мясокомбинатов и других продуктовых заводов. О том, что есть такой продукт, как ветчина и балык, я узнал только в 1991-1992 году, хотя и во времена СССРместные белорусские предприятия всё это производили — но отправляли неизвестно куда. Буквально в 100 километрах от Минска мог работать мясокомбинат — а в городе в мясных отделах были пустые полки. Куда уходили все эти продукты — мне неизвестно до сих пор, так как судя по фото — точно такие же пустые полки были и в других частях СССР. Видимо, вся продукция шла на спецпайки для номенклатуры...

Вот и получается, что вся страна работала на советскую номенклатуру — кормя их, обувая и одевая, да ещё и спонсируя их политические авантюры.

Такие дела.

Максим Мирович, Livejournal


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