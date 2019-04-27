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В Трампа бросили смартфоном

  • 27.04.2019, 13:34
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Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Инцидент произошел на встрече главы США с Национальной стрелковой ассоциацией Индианы.

В президента США Дональда Трампа бросили мобильный телефон, когда он поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией в штате Индиана. Видеозапись размещена в Twitter.

На кадрах видно, как глава государства идет к трибуне, а в это время из толпы летит телефон и приземляется на сцене в нескольких шагах от него.

Бросавшего задержали. Позже в полиции узнали, что он был пьян. Причины такого поступка еще не выяснили, продолжается расследование.


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