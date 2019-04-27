В Трампа бросили смартфоном
- 27.04.2019, 13:34
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Инцидент произошел на встрече главы США с Национальной стрелковой ассоциацией Индианы.
В президента США Дональда Трампа бросили мобильный телефон, когда он поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией в штате Индиана. Видеозапись размещена в Twitter.
На кадрах видно, как глава государства идет к трибуне, а в это время из толпы летит телефон и приземляется на сцене в нескольких шагах от него.
Бросавшего задержали. Позже в полиции узнали, что он был пьян. Причины такого поступка еще не выяснили, продолжается расследование.
VIDEO: A man threw a cell phone on stage when President Trump walked out for his NRA speech pic.twitter.com/dSbR7HfqyR— News This Second (@NewsThisSecond) 26 апреля 2019 г.