В Швейцарии запаниковали из-за 5G 5 27.04.2019, 13:56

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Власти страны введут систему мониторинга, чтобы успокоить граждан.

Люди опасаются излучения от мобильных антенн нового стандарта связи 5G. BBC разбирается, есть ли основания для фобии.

Швейцария на прошлой неделе стала третьей страной в мире после Южной Кореи и США, где стали предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения - то самое 5G. Однако, по данным властей, которые приводит агентство Рейтер, примерно половина жителей полагают, что антенны для нового типа связи могут быть опасны.

Кабинет министров призвал федеральное агентство по охране окружающей среды измерять уровни так называемой неионизирующей радиации, оценивать ее риски и регулярно информировать общественность о своих выводах.

В феврале федеральное агентство связи разыграло на аукционе услуги 5G и присудило трем операторам - Salt, Sunrise и Swisscom - частоты нового поколения в общей сложности на 380 млн швейцарских франков (377 млн долларов).

Один только Swisscom обещает до конца года обеспечить всех желающих швейцарцев новым стандартом связи.