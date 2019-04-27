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Назван самый дорогой автомобиль всех времен

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  • 27.04.2019, 14:19
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Чем удивит автомобиль стоимостью 16,5 миллионов евро?

Многих водителей по всему миру до сих пор мучает вопрос о том, автомобиль — это роскошь или же средство передвижения? Но компания Bugatti не разделяет подобных сомнений, смело заявляя: да, машины – это роскошь. А машины Bugatti – непозволительная роскошь, пишет facenews.ua.

В марте 2019 года компания Bugatti решила превзойти саму себя, привезя на автосалон в Женеву ни много ни мало – произведение искусства — «La Voiture Noire».


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