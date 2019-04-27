закрыть
27 апреля 2019, суббота, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Украина ворвалась в десятку мировых экспортеров курятины

1
  • 27.04.2019, 14:41

Беларусь отстает.

Украина ворвалась в десятку мировых экспортеров курятины. Согласно рейтингу американских экспертов, страна заняла 6-е место, опередив Россию и Канаду. Ранее Украина попала в тройку лидеров главных поставщиков агропродовольственной продукции в Евросоюз, пишет today.ua.

Американские эксперты утверждают, что в 2019 году Украина увеличит показатели экспорта курятины на 10,4%.

В рейтинге после Украины следует Беларусь, затем — Россия. При этом, согласно прогнозу американцев, в этом году Беларусь уменьшит поставки курятины на внешние рынки на 6,6%, а Россия — увеличит на 5,4%.

Первое место принадлежит Бразилии. Ожидается, что по итогам 2019 г. страна увеличит экспорт курятины на 2,4% — до 3,8 млн т. Второе и третье место занимают ЕС и Таиланд.

Напомним, что Украина занимает пятое место среди крупнейших производителей меда, поставляя продукцию в 35 стран мира.

По мнению экспертов, в аграрной отрасли уже наблюдается оживление: появляются новые инвесторы, которые вкладывают деньги в развитие аграрно-промышленных предприятий, растет доверие к отечественным предприятиям, а крупные инвестиционные проекты являются сигналом для других иностранных инвесторов вкладывать деньги в украинскую экономику.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич