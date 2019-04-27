Украина ворвалась в десятку мировых экспортеров курятины 1 27.04.2019, 14:41

Беларусь отстает.

Украина ворвалась в десятку мировых экспортеров курятины. Согласно рейтингу американских экспертов, страна заняла 6-е место, опередив Россию и Канаду. Ранее Украина попала в тройку лидеров главных поставщиков агропродовольственной продукции в Евросоюз, пишет today.ua.

Американские эксперты утверждают, что в 2019 году Украина увеличит показатели экспорта курятины на 10,4%.

В рейтинге после Украины следует Беларусь, затем — Россия. При этом, согласно прогнозу американцев, в этом году Беларусь уменьшит поставки курятины на внешние рынки на 6,6%, а Россия — увеличит на 5,4%.

Первое место принадлежит Бразилии. Ожидается, что по итогам 2019 г. страна увеличит экспорт курятины на 2,4% — до 3,8 млн т. Второе и третье место занимают ЕС и Таиланд.

Напомним, что Украина занимает пятое место среди крупнейших производителей меда, поставляя продукцию в 35 стран мира.

По мнению экспертов, в аграрной отрасли уже наблюдается оживление: появляются новые инвесторы, которые вкладывают деньги в развитие аграрно-промышленных предприятий, растет доверие к отечественным предприятиям, а крупные инвестиционные проекты являются сигналом для других иностранных инвесторов вкладывать деньги в украинскую экономику.