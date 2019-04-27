В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 1 27.04.2019, 14:50

Каждый год накануне Пасхи верующие ждут схождения огня в Храме Гроба Господня.

Сегодня, в Великую субботу, в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Патриарх Иерусалимский Феофил III 27 апреля вышел из часовни над Гробом Господним с зажженными свечами. Собравшиеся в храме зажгли свечи от его огня.

Дальше верующие специальными рейсами повезут частичку Благодатного огня в свои страны. Огонь доставят и в Беларусь.

Благодатный огонь сходит в часовню над Гробом Господним — Кувуклию. Подготовка к церемонии начинается с утра. Сначала часовню осматривают и опечатывают. В полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню. В часовне находится лампадка, куда снизойдет Благодатный огонь и 33 свечи (по числу земных лет Иисуса Христа). Потом в часовню входит иерусалимский патриарх. Он снимает свое облачение и остается в полотняном подряснике, чтобы было видно, что у него нет с собой какого-либо источника огня. Вход в Кувуклию снова опечатывается, и люди молятся в ожидании схождения огня.

Верующие считают, что если огонь не сойдет, то это будет означать начало последних времен — конца света.