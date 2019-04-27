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Зеленский предупредил о фейковых «решалах»

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  • 27.04.2019, 14:52
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Владимир Зеленский
Фото: ТАСС, Арина Лебедева

Новоизбранный президент Украины записал новое видеообращение.

Владимир Зеленский предупредил о фейковых "решалах", которые якобы от его имени приходят к чиновникам и предпринимателям с предложениями.

"Хочу рассказать про новую секту под названием "Люди Зеленского - мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам, к облсовету, к прокурорам, судьям, представителям бизнеса - малого, среднего или большого, говорят: мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский. Смотрите, таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем - не собираюсь", - заверил Зеленский.

Также попросил показывать таким людям это видеообращение, а лучше - снимать их на камеру или обращаться в правоохранительные органы.

"Мы можем победить эту гадость только вместе. Хорошо? Спасибо", - резюмировал он.

Как известно, сейчас Зеленский находится в Турции, куда он поехал отдохнуть вместе с детьми на фестивале "Весело", организованном 95 кварталом.


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