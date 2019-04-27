«Вы нам перекрыли все дыхание! Люди жили, люди строились...» 4 27.04.2019, 15:03

Прошла еще одна встреча с властями по поводу сноса зеленой зоны под «Гомельскую Рублевку».

В планах администрации — масштабные уплотнения в разных районах Гомеля, пишет gomel.today.

В подвешенном состоянии

Вчера вечером в СШ № 44 прошло очередное собрание по поводу предполагаемого строительства в районе спортивного комплекса на улице Юбилейной. Если быть точнее, власти намерены снести большой зеленый массив на последнем сохранившемся участке Бурого болота, между Святой криницей и озером Бобриха. И начать здесь коммерческую застройку. Жители микрорайонов «Старый Аэродром» и «Мельников луг» категорически высказываются против уничтожения этой рекреационной зоны. Свое негативное отношение к этому проекту они высказывали и на двух(!) общественных слушаниях, и на прошлой встрече с администрацией. Проводили жители и свои собственные собрания. Активисты собрали несколько сотен подписей под обращением против этих планов. Согласно законодательству, администрация и провела эту встречу с жителями в ответ на коллективное обращение.

На встрече присутствовал заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Кирилл Гапеев и другие представители администрации. Встреча началась с рассказа о том, как преобразится район после данного строительства. Многоэтажки построят по типу «дворы без машин», будет произведено благоустройство, открыты новые кафе и другие торговые заведения. Предусмотрена и площадка под строительство дошкольного учреждения. Впрочем, эта «реклама» намеченного строительного проекта озвучивалась уже не раз. А затем начались конкретные вопросы от жителей.

На этот раз на встречу пришло много жильцов частного сектора по улице Подгорной. Их интересовал вопрос: что будет с их домами? Кого из них станут сносить? Выяснилось — под снос подпадает подавляющее большинство жилых строений на этом участке улицы. В первую очередь сносить будут дома №№ 79,80, 81,82,84,86,89,90,91,94,96,97,98,99 на Подгорной. Остальной снос предусмотрен во 2-ю очередь. Но людей сильно волновало точное время — когда конкретно это случиться? На это никто из представителей администрации ответить не смог. А кто и как будет оценивать их подлежащие сносу дома и земельные участки? Про это было пояснено, что оценку произведет специальная организация, нанятая застройщиком. Особую тревогу у людей вызывало и место, куда их переселят после сноса. На данный вопрос ответа тоже дано не было.

Одна из женщин не выдержала:

— Вы нам перекрыли все дыхание — люди жили, люди строились. Теперь мы не знаем, когда и что с нами завтра будет.

— Понимаете, мы находимся в подвешенном положении, — поднялся с места молодой мужчина. — И не знаем, что нам делать? Сейчас идет время посева. Сажать малину — не сажать?

Кирилл Гапеев тут занял однозначную позицию: «Малину надо сажать».

— Я всю жизнь прожила в этом районе. Сейчас это фактически центр города, у меня здесь есть все, что надо для удобного проживания, — говорит пожилая женщина. — А куда вы меня выселите потом? На окраину?

И здесь представители администрации только развели руками. Говорить о районе отселения — преждевременно, все будет решено потом. Но известно, что согласно законодательству, это может быть любое место в черте города. То есть, и 104-й микрорайон, и «Хутор», страдающие сегодня от существенного недостатка социальной инфраструктуры. При этом сказать, когда же в таких районах появятся школы, больницы и поликлиники, опять никто не берется. Зато власти сообщают — уплотнение запланировано в разных районах Гомеля. В частности, застроить предполагается зеленую зону у перекрестка улиц Крупской и Каменщикова, у бывших княжеских прудов. Еще несколько лет назад здесь предполагалось разбить ботанический сад.

«Все согласно нормам...»

Зато жителей «Старого Аэродрома» и особенно «Мельникова луга», сильно волновало, что будет с их поликлиниками, школами и детскими садами, на которые ляжет дополнительная нагрузка от нового жилого массива. Ведь ни для кого не секрет, что медицинские учреждения, школы и садики на «Мельниковом лугу» итак переполнены.

— В поликлинику записываешься за неделю, и ждешь своей очереди, если ничего хуже не случится, — говорит седой мужчина лет шестидесяти.

— Все согласно нормам, — заявляют представители администрации. Эта фраза звучала потом очень часто и в отношении норм озеленения, и других социальных стандартов. Дескать, все предусмотренные нормативы соблюдены. Что касается озеленения, то ввиду того, что наш Гомель уже сильно пострадал от вырубок, в этом году решено компенсировать прошлый и будущий снос деревьев новыми массовыми посадками. И тут, что называется — из крайности в крайность. В парке «Юбилейный» молодые деревца в обрамлении из кольев высадили так тесно, что теперь местные склоны напоминают заграждения от кавалерийских атак времен наполеоновских войн. Это вызвало дополнительное возмущение жителей — не одно поколение местной детворы каталось с этих горок на санках и лыжах. Теперь это станет возможным только до первого дерева?

Речь об ущербе природе, который может нанести планируемая застройка, на встрече тоже шла. Активист Валерий Слепухин спросил: почему доклад о предполагаемом воздействии на окружающую среду не был выложен в открытом доступе? Заместитель начальника архитектурного управления сказал, что в ходе общественных слушаний все желающие могли с ним ознакомиться. Однако выяснилось — для этого надо было прийти в кабинет к Кириллу Викторовичу и там его читать. Кирилл Гапеев обещал учесть пожелания активистов и в дальнейшем размещать такие документы в публичном пространстве.

Очень многие жители, особенно — 17-го микрорайона, возмущались — в то время, как они буквально задыхаются в своих бетонных дворах-колодцах, переполненных машинами, у них собираются отнять зеленые «легкие района». На что представители администрации заявили — по их данным, это никакие не легкие. Основной запас кислорода пополняют окрестные леса. Правда, лесные массивы у нас в последнее время, под предлогом борьбы с короедом, уничтожаются просто с катастрофической скоростью. Но значит ли это, что деревья в городе можно без последствий вырубать, закладывая все и дальше плиткой? Или все же зеленые насаждения в городской черте выполняют важную рекреационную функцию, усиливая обменные процессы в атмосферном воздухе, улавливая пыль и вредные выбросы. А в случае с Бурым болотом еще и служат средой обитания различных представителей флоры и фауны, питают водами окрестные водоемы и просто служат местом психологического отдыха для измотанных постоянными стрессами горожан.

Поднят был вопрос и об археологическом памятнике — городище раннего железного века, расположенном на мысу за стадионом «Динамо». Представитель проектировщика сказала, что все согласования они прошли, и никакого памятника там нет. Ссылки на «Энциклопедический справочник «Гомель», где содержаться сведения об этом городище, были отвергнуты: «Книга — не нормативный документ». Между тем, это академическое издание, а статьи по археологии для него готовились известными гомельскими учеными со степенями и званиями.

Рублевка на болоте

Вновь поднималась на встрече и тема безопасности предполагаемого строительства. Об этом спросил председатель Гомельской организации Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков. Ответ был таков: «Грунты действительно плохие, но все нормы — соблюдены».

Тогда слово взял пожилой мужчина, представившийся Владимиром Григорьевичем. Сначала он поинтересовался, почему проектированием занимается институт из Мозыря, а не «Гомельгражданпроект». Ответ был такой: мозырские проектировщики выиграли тендер, предложив более выгодные условия. Но ведь именно институт «Гомельгражданпроект» занимался разработкой намывных площадок и строительством на них на «Пролетарском лугу» в 60-90-е годы?

Владимир Григорьевич сообщил, что в 80-90-е годы он работал в УКСе Гомельского горисполкома и хорошо знает проблему. Именно тогда, при корректировке Генерального плана развития Гомеля, «Гомельгражданпроект» сделал официальное заключение — оставшийся участок Бурого болота застраивать жилыми домами нельзя. Всему виной — крайне неустойчивые грунты на этом заболоченном месте. Было признано — здесь нецелесообразно ставить высотные здания даже на «плавающем фундаменте». Тогда от этой идеи было решено отказаться, а вместо высотной застройки обустроить тут стадион и зоны отдыха.

В домах на улице Юбилейной, в той его части, что непосредственно граничит с Бурым болотом, уже сейчас наблюдаются серьезные проблемы. О глубоких трещинах в стенах домов, в особенности — Юбилейной, 38, жильцы неоднократно говорили в ходе собрания. На «Мельниковом лугу» несколько высотных домов ТС «Крепость» также попали на «торфяные линзы». Словно по иронии судьбы, стены домов в этой «крепости» стали трескаться. И все это произошло при проводившейся ранее тщательной геологической разведке и длительной усадке намытой подушки.

На основании чего же решение компетентных специалистов прошлого времени сейчас опровергнуто? Грунты на Буром болоте стали лучше и устойчивей? Нормативы по безопасности высотных сооружений снижены? На этот и другие вопросы возмущенных жителей администрация только отвечала — есть нынешний Генплан, это закон и он должен выполняться.

Выяснилось также, что подводка воды и другие коммуникации будут вестись к новому району со стороны «Старого Аэродрома». Его жителей это также «порадавало»: во многих пятиэтажках тут и так испытывают проблемы с напором воды.

Был задан также вопрос: за чей счет будут выполнены подготовительные работы по подсыпке и отводу вод? Объем такого рода операций предстоит капитальный. Только песчаной подушки предстоит насыпать не менее 3-х метров. Выяснилось — все будет выполнено за счет бюджетных средств. Тех самых, которых так не хватает на новые садики и школы? После чего коммерческий застройщик придет работать на эту площадку. А затем включит полученную из бюджета сумму в стоимость квадратного метра жилья, а уже потом станет возвращать ее государству. Однако сроки, когда это произойдет, названы не были. Любопытно также, что если бы эти деньги не выделялись из бюджета, а поступали бы в виде банковского кредита, проценты бы по ним набежали немалые. Не существует пока и хотя бы ориентировочной суммы всех затрат, требующихся на этот грандиозный проект.

Однако, судя по всему, расходы и так предстоят немалые. И стоимость метра жилья может быть такова, что жители уже сейчас стали называть запланированный район на Буром болоте «Гомельской Рублевкой».

Активист Евгений Меркес также сообщил, что аналогичный дорогостоящий проект строительства на насыпной подушке в районе «Шведской Горки» был заморожен.

Еще участники собрания вспомнили, что в Гомеле существует уже несколько крупных проектов, которые не были доведены до конца. Например, строительство Восточного обхода. Есть ли гарантии, что такая история не повториться с очередной «Гомельской Рублевкой»? Представители администрации ответили, что лично они никаких гарантий дать не могут.

В конце собрания жители еще раз единодушно выступили против сноса зеленой зоны, предложив заменить коммерческое строительство организацией на Буром болоте ландшафтного парка. И попросили донести это их мнение до вышестоящего руководства. Они готовы представить альтернативный проект и ходатайствовать о внесении соответствующих изменений в Генеральный план развития Гомеля.