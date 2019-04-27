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Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти

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  • 27.04.2019, 15:07
фото из открытых источников

Об этом объявил президент США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и другие страны готовы увеличить добычу нефти. 

"Разговаривал с Саудовской Аравией и другими по поводу наращивания нефтяного потока. Все согласны", – написал Трамп в своем Twitter 26 апреля.

В конце 2018 года Трамп выступил за снижение цен на нефть. Он выразил надежду, что страны ОПЕК не будут сокращать добычу нефти.

Тогда министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК считает необходимым сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки к 2019 году.

22 апреля 2019 года в Белом доме заявили, что Трамп принял решение прекратить действие исключений, которые позволяли ряду стран мира покупать иранскую нефть без риска попасть под американские санкции.

Решение принято после консультаций с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые согласились с инициативами Штатов по удовлетворению мирового спроса после того, как вся иранская нефть должна быть удалена с рынка. 


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