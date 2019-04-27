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«Молодой Фронт» собирает подписи за отзыв посла РФ Бабича

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  • 27.04.2019, 15:14
Иллюстационное Фото: RFE/RL

Во время сбора подписей под данным требованием в Логойске задержали пятерых активистов.

В Логойске задержали председателя «Молодого Фронта» Дениса Урбановича, активистов Ивана Мирончика, Виталия Тригубова и еще двух членов организации.

Об этом «Радыё Свабода» сообщил активист Валерий Рябцев.

По его словам, молодофронтовцы собирали подписи под требованием об отзыве из Беларуси посла России Михаила Бабича.

О задержании успел передать Денис Урбанович, после чего связь с ним прекратилась.


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