«Молодой Фронт» собирает подписи за отзыв посла РФ Бабича 2 27.04.2019, 15:14

Иллюстационное Фото: RFE/RL

Во время сбора подписей под данным требованием в Логойске задержали пятерых активистов.

В Логойске задержали председателя «Молодого Фронта» Дениса Урбановича, активистов Ивана Мирончика, Виталия Тригубова и еще двух членов организации.

Об этом «Радыё Свабода» сообщил активист Валерий Рябцев.

По его словам, молодофронтовцы собирали подписи под требованием об отзыве из Беларуси посла России Михаила Бабича.

О задержании успел передать Денис Урбанович, после чего связь с ним прекратилась.