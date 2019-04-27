В закрытии Пекинского саммита участвовал Снопков, а не Лукашенко 27.04.2019, 15:33

Степан Светлов

Диктатор покинул столицу Китая досрочно.

На это обратил внимание блогер NEXTA в своем Teleram-канале.

Заключительное заседание Второго форума международного сотрудничества «Пояс и путь» прошло без Лукашенко.

Вместо него с руководителями других государств сидел заместитель главы администрации Николай Снопков.

Как сообщал сайт Сharter97.org, Telegram-канал Расстрига, который ведет журналист Сергей Доренко, рассказал о том, что Лукашенко досрочно покинул столицу Китая).

Информацию о перемещении самолета можно посмотреть на сайте PlaneFinder, который отслеживает перемещение воздушных суден. И там действительно указано, что самолет EW-001PB вылетел в Минск вечером, 26 апреля.