Виллюм Тор Виллюмссон: Команда-чемпион Исландии выступала бы у вас примерно как «Славия» 1 27.04.2019, 15:42

фото с сайта pressball.by

Новичок БАТЭ сравнил футбольные чемпионаты Исландии и Беларуси.

Об этом исландский новичок БАТЭ Виллюм Тор Виллюмссон рассказал в интервью tut.by:

"Когда я ехал в БАТЭ, не знал здешних игроков, не знал, чего ожидать в плане уровня игры. Высокий темп, качество и много физической борьбы — вот несколько особенностей белорусской лиги. Это я понял, когда стал тренироваться вместе с БАТЭ и через матчи. Все игроки БАТЭ очень хороши, и особенно — Стасевич. Думаю, команда-чемпион Исландии выступала бы у вас примерно как мозырская "Славия" и, конечно, ни о какой борьбе за медали в ее случае речи не шло бы. По крайней мере в первые годы", — сказал Виллюмссон.