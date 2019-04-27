закрыть
27 апреля 2019, суббота, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Виллюм Тор Виллюмссон: Команда-чемпион Исландии выступала бы у вас примерно как «Славия»

1
  • 27.04.2019, 15:42
фото с сайта pressball.by

Новичок БАТЭ сравнил футбольные чемпионаты Исландии и Беларуси.

Об этом исландский новичок БАТЭ Виллюм Тор Виллюмссон рассказал в интервью tut.by:

"Когда я ехал в БАТЭ, не знал здешних игроков, не знал, чего ожидать в плане уровня игры. Высокий темп, качество и много физической борьбы — вот несколько особенностей белорусской лиги. Это я понял, когда стал тренироваться вместе с БАТЭ и через матчи. Все игроки БАТЭ очень хороши, и особенно — Стасевич. Думаю, команда-чемпион Исландии выступала бы у вас примерно как мозырская "Славия" и, конечно, ни о какой борьбе за медали в ее случае речи не шло бы. По крайней мере в первые годы", — сказал Виллюмссон.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич