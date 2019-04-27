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Ученые определили лучшие периоды жизни для творчества

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  • 27.04.2019, 16:25
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Обычно творческий дух приписывают молодежи, но с возрастом креативность не иссякает, а выражается иначе.

Ученые из Университета штата Огайо изучили биографии экономистов, получивших премию памяти Альфреда Нобеля, и выделили два самых продуктивных периода жизни. Об исследовании сообщается на сайте вуза, пишет журнал «Нож».

«Наши наблюдения на ограничиваются сферой экономики — они применимы к творчеству в целом», — утверждает ведущий автор исследования, профессор Брюс Вайнберг.

По его словам, обычно творческий дух приписывают молодежи, но с возрастом креативность не иссякает, а выражается иначе.

Исследователи изучили работы 31 лауреата и разделили ученых на «реформаторов» и «эмпириков». Пик активности первых приходился на период от 25 до 29 лет, вторые совершали открытия в возрасте старше 50 лет.

Экономисты, совершившие прорыв в своей области в молодости, были «концептуальными инноваторами» — они мыслили нестандартно, отказывались играть по установленным правилам. Но есть и второй тип креативности — «экспериментальный» (путем проб и ошибок). В этом случае анализ, интерпретация и синтез изученной информации помогали специалисту найти новое решение.


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