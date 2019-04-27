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Тимошенко выступила против ограничения полномочий Зеленского

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  • 27.04.2019, 15:48
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Юлия Тимошенко

Глава «Батькивщины» призвала дать шанс новому президенту Украины.

Экс-кандидат в президенты Укрины Юлия Тимошенко выступила против ограничения полномочий Владимира Зеленского, который победил на выборах и после инаугурации должен назять пост президента. Об этом она написала в своем Facebook, пишет liga.net.

"Относительно идеи пересмотреть полномочия президента. Как по мне, предложенный Самопомощью закон противоречит Конституции", - заявила Тимошенко. "К тому же, стране надоели политические интриги, перетягивание полномочий и попытки изменить правила во время игры", - добавила экс-кандидат в президенты.

Она отметила, что украинцы ждут перемен, действий и результатов. Полномочия президента, по ее словам, определены Конституцией и ему пора определиться с кандидатурами на ключевые должности, назначение которых в его компетенции.

"Надо дать возможность избранному главе государства выполнять свою работу. Пора следующему президенту назвать свои кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, главы СБУ, всех, кого он должен назвать по Конституции. А Верховная Рада должна дать возможность назначить их как можно быстрее", - подчеркнула политик.


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