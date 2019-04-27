«Матери-328»: Если ничего не изменится — возобновим голодовку 27.04.2019, 15:56

Власти не отвечают на вопросы активисток.

Сегодня в деревне Остров Пуховичского района матери осужденных по «наркотической» статье собрались, чтобы вспомнить свою прошлогоднюю голодовку, а также выработать план действий на будущее. Они по-прежнему требуют от властей смягчения наказания по 328 статье Уголовного кодекса и амнистии, сообщает «Белсат».

На встречу собрались пятеро активисток, которые 27 апреля прошлого года начали голодовку в знак протеста. Голодовка продолжалась более 2 недель, пока женщины жили на даче в деревне. По словам лидера Движения Матери-328 Ларисы Жихарь, теперь они проанализировали ошибки и определили будущую тактику борьбы. При этом активистка отмечает: если власти так и не пойдут на уступки, голодовка может возобновиться.

«Нам до сих пор никто ничего не говорит. Вчера я с тремя другими матерями была в Лиде на приеме у председателя профильной комиссии по нацбезопасности Валентина Михневича, и он посоветовал дождаться совещания у Лукашенко, тогда уже что-то прояснится», – говорит Жихарь.

Напомним, 19 апреля Лукашенко заявил, что амнистии осужденным по «наркотическим» статье «не будет никогда». Вместе с тем, он отметил, что наказание может быть уменьшено в персональном порядке для потребителей наркотиков, но не для распространителей. Он пообещал «вернуться к этому вопросу» и обсудить тему с правоохранителями еще раз.

Тем временем Матери-328 анонсировали общий сбор на Площади Независимости 29 апреля в 11.00. Главные требования прежние: встреча с главой страны и реформа, в результате которой для осужденных по 3-й и 4-й частях статьи 328 будет смягчено наказание и предусмотрена амнистия.