закрыть
27 апреля 2019, суббота, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

«Роснефть» возложила на «Транснефть» расходы по ущербу за «грязную» нефть

1
  • 27.04.2019, 16:06
фото с сайта cnews.ru

Прекращение импорта российской нефти может привести к подаче западными покупателями судебных исков.

В случае если покупатели нефти предъявят претензии «Роснефти» как продавцу топлива за задержку поставок по трубопроводу «Дружба», компенсировать этот ущерб будет «Транснефть». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Мы не уполномочены проводить расследование причин попадания в трубопроводную систему некачественной нефти, это компетенция «Транснефти» и правоохранительных органов», — заверил он.

С «Транснефтью» компания, по словам Леонтьева, уже договорилась: «В случае если контрагенты и потребители нашей нефти будут требовать компенсировать ущерб, то она [«Транснефть»] возьмет эти расходы на себя». На сегодняшний момент такой ущерб не предъявлен, указал представитель «Роснефти».

Предусмотрено ли это в договоре между компаниями или подобное решение было принято, исходя из сложившейся ситуации, он не уточнил.

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин от комментариев отказался.

Ранее подобный сценарий в беседе с Reuters предсказывали три неназванных трейдера. Прекращение импорта по трубопроводу «Дружба» может привести к подаче западными покупателями судебных исков против российских поставщиков, которые, в свою очередь, потребуют компенсацию от российской «Транснефти», предполагали они.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич