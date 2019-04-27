«Роснефть» возложила на «Транснефть» расходы по ущербу за «грязную» нефть 1 27.04.2019, 16:06

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Прекращение импорта российской нефти может привести к подаче западными покупателями судебных исков.

В случае если покупатели нефти предъявят претензии «Роснефти» как продавцу топлива за задержку поставок по трубопроводу «Дружба», компенсировать этот ущерб будет «Транснефть». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Мы не уполномочены проводить расследование причин попадания в трубопроводную систему некачественной нефти, это компетенция «Транснефти» и правоохранительных органов», — заверил он.

С «Транснефтью» компания, по словам Леонтьева, уже договорилась: «В случае если контрагенты и потребители нашей нефти будут требовать компенсировать ущерб, то она [«Транснефть»] возьмет эти расходы на себя». На сегодняшний момент такой ущерб не предъявлен, указал представитель «Роснефти».

Предусмотрено ли это в договоре между компаниями или подобное решение было принято, исходя из сложившейся ситуации, он не уточнил.

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин от комментариев отказался.

Ранее подобный сценарий в беседе с Reuters предсказывали три неназванных трейдера. Прекращение импорта по трубопроводу «Дружба» может привести к подаче западными покупателями судебных исков против российских поставщиков, которые, в свою очередь, потребуют компенсацию от российской «Транснефти», предполагали они.